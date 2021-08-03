Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına müdahale eden işçilerden Süleyman Harun Akıncı, ancak arazözün üzerine çıkarak yapabildiği telefon görüşmesinde, günlerdir görmediği oğlunun sesini duyunca duygulandı.

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan ve çeşitli noktalarda devam eden orman yangını etkisini sürdürüyor.

Çardak Mahallesi yakınlarında yükselen alevlere orman işçileri arazözlerle müdahale etti.

Bu sırada yangın alanında görevli bir işçisi Süleyman Harun Akıncı arazözün üzerine çıkınca arama yapabildiğini görünce büyük mutluluk yaşadı.

OYNAT 00:44 Orman işçisi babanın oğluyla duygulandıran konuşması: Helikopterli amcalarınız benim arkadaşlarım söndürecekler Manavgat'taki yangında görev yapan Süleyman Harun Akıncı, tahliye kararı verilen Gündoğmuş ilçe merkezinde bulunan 9 yaşındaki oğluyla, ancak arazözün üzerine çıkarak yapabildiği telefon görüşmesinde duygu dolu anlar yaşadı. Orman işçisi Akıncı, 'Yangını söndürünce evimize, yanınıza geleceğim canım oğlum. Ben size ne dedim? Korkmanıza gerek yok, dedim. 'Helikopterli amcalarınız benim arkadaşlarım, söndürürler,' dedim' diyerek endişeli oğlunu sakinleştirmeye çalıştı.









BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM 145 yangın kontrol altına alındı, 9'u devam ediyor

AA

"Ben size, 'Helikopterli amcalarınız benim arkadaşlarım, söndürürler' dedim"

Akıncı, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılan Gündoğmuş ilçe merkezinde bulunan 9 yaşındaki oğlu Emir Kadir Akıncı ile görüştü.

REKLAM

Konuşurken heyecanlı olduğu gözlenen ve duygu dolu anlar yaşayan Akıncı, "Yangını söndürünce evimize, yanınıza geleceğim canım oğlum. Çok az kaldı oğlum. Bu sefer yanında çok kalacağım, uzun süre birlikte zaman geçireceğiz. Aslan oğlum. Ben size ne dedim? Korkmanıza gerek yok, dedim. 'Helikopterli amcalarınız benim arkadaşlarım, söndürürler.' dedim. Kendinize iyi bakın oğlum. Kocaman öpüyorum." ifadelerini kullandı.





AA

GÜNDEM Balayını iptal edip yangına koştu

"Bu süreçte orman işçisi bir baba olmak çok zor"

Akıncı, diğer arkadaşları gibi yangın başladığı günden bu yana yangını söndürmek için çalıştıklarını söyledi.

Dört çocuğunu günlerdir göremediğini anlatan Akıncı, "Gündoğmuş'ta yangın başladı. Onlar beni, ben onları merak ediyordum. Beni çok özlemişler. Tek dileğim onlara kavuşmak. Söndüreceğime söz vermiştim. Oğlum bana, 'Baba Gündoğmuş da yanıyor.' dedi. Bu süreçte orman işçisi bir baba olmak çok zor.

REKLAM

AA

Buraları söndürmeden, bu ağaçları kurtarmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Yangın söndükten sonra inşallah mahalleme kavuşacağım" diye konuştu.

GÜNDEM Marmaris'te orman yangınlarına yapılan müdahale helikopterden görüntülendi

GÜNDEM Bakan Koca Antalya ve Muğla'daki son durumu açıkladı

GÜNDEM Kül yağıyor: Çökertme’de alevlerle mücadele devam ediyor