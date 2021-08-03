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MUĞLA

Marmaris'te orman yangınlarına yapılan müdahale helikopterden görüntülendi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarına havadan yapılan müdahale helikopterden görüntülendi. Ekipler yangın noktalarına bir seferde 2 buçuk ton suyla havadan müdahale etti.

Haber Merkezi İHA
Marmariste orman yangınlarına yapılan müdahale helikopterden görüntülendi! Marmaris yangınında son durum
Yangınlar ilerlemesi durdurulduktan sonra söndürme çalışması yapıldı.

Marmaris’teki orman yangınlarının altıncı gününde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kiralanan helikopterler yangınlara müdahale etti. Kavaklıdere bölgesindeki orman yangınlarında 5 helikopter kullanıldı.

İHA

Bakanlığa bağlı yönetim helikopterinin koordinesinde yanan bölgeler tespit edildi. Havuzlardan helikopterin su haznesine 2 buçuk ton su alındı. Yangının sürdüğü bölgeye ve çevresine hazneden dökülen suyla müdahale edildi. Yangınlar ilerlemesi durdurulduktan sonra söndürme çalışması yapıldı.

İHA

Çalışmalar 2 saat 10 dakika sürdü. Yangın helikopterinin söndürme çalışmaları helikopterden görüntülendi. Marmaris’teki yangınlara gün boyu havadan ve karadan müdahaleler sürecek.

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