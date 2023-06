Bizans mutfağından gelen izler

Temel gıda maddeleri yılın bütün ayları için ekmek ile tahıldan yapılma yemeklerden, ilave olarak, zeytin, taze ya da konserve sebze ve meyveler, salamura veya kurutulmuş balık ve havyardan ibaretti. Belli sebzeler ve meyveler, yumurtalar ve süt ürünleri ancak belli mevsimlerde bulunabiliyordu. Taze balık ve et tüketimi aynı zamanda tütsülenmiş et ve domuz pastırması da yine mevsimlere, paskalya kurallarına esas itibariyle kişinin gelir durumuna veya satınalma gücüne bağlıydı. Pastırma ve kuru et gibi besinlerin Bizans mutfağından miras kaldığı dile getirilir. Bugün Yedikule ve Belgradkapı arasındaki bostanlar Bizans’tan sonra Osmanlı döneminde de devam eden sebze yetiştiriciliği ve bahçecilik geleneğinden izler taşır.