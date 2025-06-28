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Böbrek hastalarına ‘yaz’ uyarısı

Böbrek hastalarına ‘yaz’ uyarısı

Aybike Eroğlu
Aybike Eroğlu
04:0028/06/2025, Cumartesi
G: 28/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Türk Böbrek Vakfı (TBV), yaz aylarında hemodiyaliz hastalarının sağlık sorunları yaşayabileceğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Vakıf, sıcak havaların, kalpte ritim bozukluğu, nefes darlığı, kaslarda güçsüzlük ve kalp durmasına kadar varan riskleri beraberinde getirebileceğini vurguladı. Bu tehlikelerin önüne geçmenin yolu hastalığa uygun beslenmeden geçiyor. Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyaliz tedavisi gören hastaların, düzenli diyalizin yanı sıra ilaç tedavilerini aksatmadan sürdürmeleri ve beslenmelerine mevsimsel olarak dikkat etmeleri gerekiyor. Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın hastaların doktor ve diyetisyen iş birliğiyle mevsime uygun bir beslenme planı uygulamaları gerektiğini belirtti. “Hemodiyaliz hastalarının kanlarındaki potasyum, fosfor ve albümin değerleri, beslenme ile doğrudan ilişkilidir” diyen Aydın, yaz aylarında kavun, kayısı, şeftali, nektarin gibi meyvelerle yeşilliklerin aşırı tüketiminin potasyum seviyesini yükselterek hayati tehlike oluşturabileceğini vurguladı. Su tüketiminin de kontrollü olması gerektiğini hatırlatan Aydın, “Yaz aylarında su ihtiyacı da artar. Bu nedenle iki diyaliz seansı arasında gerekenden fazla kilo alımı, ödem, yüksek tansiyon ve kalp sorunlarına yol açabilir” bilgisini paylaştı.



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