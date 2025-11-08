Bosna’da İkinci Balkanlarda Türkoloji Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştaya Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Hırvatistan, Macaristan, Bosna Hersek ve Bulgaristan'dan Türkoloji alanında görev yapan akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Etkinlikte "Türk Dili", "Türk Edebiyatı", "Türk Halk Bilimi", "Balkan Ülkelerinin Dil Politikaları ile Türkçe Öğretiminin Güncel Durumu ve İhtiyaçları" konuları ele alındı.

Açılış programına Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Karatay Belediye Başkan Vekili Adil Tosun, YEE Türkçe Öğretimi Dairesi Başkanı Doç. Dr. Emrah Boylu, KETEBE Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan ve KETEBE Yayınevi yazarı Ayhan Demir katıldı.

YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman, açılış konuşmasında çalıştay boyunca Türkçenin zenginliğini konuşacaklarını belirtti. Yaman, YEE'nin Türkçeyi ve Türk kültürünü tanıtmak için çalıştığını dile getirerek "Bu tür etkinlikler sayesinde genç araştırmacılarımızın birbirinden öğrenmesi, fikir alışverişinde bulunması ve kalıcı dostluklar kurması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerin bu tür akademik etkinliklere katılımı özgüven kazanmalarına önemli katkı sağlamaktadır" diye konuştu.

YEE Türkçe Öğretimi Dairesi Başkanı Doç. Dr. Emrah Boylu da Enstitünün çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Karatay Belediye Başkan Vekili Adil Tosun da çalıştayın Türkoloji alanına önemli katkılar sağlamasını umduğunu, Türkçenin sesinin yüzyıllardır Balkanlar'da yankılandığını ifade etti.

Programda konuşan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 43. Genel Konferansı'nda 15 Aralık'ın, "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledikten sonra şöyle devam etti:

“Balkanlar'ın, bir arada yaşama kültürümüzün en güzel örneklerinden olduğu çağlardan aldığımız ilhamla, tüm bölgede barış, istikrar, işbirliği ve refahın hâkim olduğu ortak vizyonumuz çalışmalarımızın itici gücünü oluşturmaktadır. Bu vizyona katkı yapacak akademik, bilimsel, kültürel tüm gayretleri desteklemeyi kendimize bir borç biliyoruz.”

KETEBE Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan, Balkanları ve özellikle Bosna Hersek’i gönülden; sebepsiz ve beklentisiz sevdiklerini ifade ettikten sonra edebiyat aracılığıyla bir milletin ruhunun ve özünün en gerçek anlamıyla tanınabileceğini dile getirdi.

Balkanlar üzerine çalışmalarıyla bilinen Ketebe Yayınevi yazarı Ayhan Demir ise edebiyatın birleştirici gücü üzerine düşüncelerini katılımcılarla paylaştı. Kâğıt (harita) üzerinde ayrı düşen Türkler, Arnavutlar ve Boşnaklar arasındaki bağları daha kuvvetli hale getirmek adına kâğıdın (kitapların) birleştirici gücüne vurgu yaptı. Demir, “Edebiyat ve fikriyat, birbirimizi dinlemek ve anlamak adına, tutunacak güvenli bir dal ve basılacak sağlam bir zemindir” dedi.

Programda ayrıca YEE'nin 2025 Türkçe Yaz Okulu Programı'na katılan kursiyerlere katılım belgeleri takdim edildi. Ardından iki gün boyunca düzenlenen sekiz oturumda etkinliğe katılan akademisyenler ve öğrenciler, hazırladıkları metinleri katılımcılara sundular.



