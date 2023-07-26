Bu alışkanlıkların bir sebebi var

İstanbul Florance Nightingale Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Uzunhan, “Bu alışkanlıkları ilk başta bir refleks gibi düşünüyoruz ama iki yaşın sonrası, örneğin parmak emme davranışının devam ediyor olması gibi durumları sorgulamak gerekebilir. Çocukta kaygı ve stres oluşturan bir durum mu var diye bakmak gerekir. Bu gibi durumlarda psikolog, pedagog desteği almalarını istiyoruz. Bir çocuğun devamlı olarak parmak ya da emzik emmesi sonraki yaşlarda çene, diş ve damak yapısını olumsuz etkileyebilir. Yani fiziksel ve psikososyal etkileri olabilir” diye konuştu. Uzunhan “Nadir de olsa çocuklarda demir yalama, toprak yeme, kağıt yeme, saç yeme gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Toprak yeme ve demir yalamanın altında bazen demir eksikliği anemisi çıkabiliyor. Çok miktarda saç yendiğinde ise saç yumrukları midede kitle oluşturabiliyor.” ifadelerini kullandı. Çocuk Psikoloğu Zeynep Kayhan da “Bu alışkanlıklara karşı çocuğun hayatında oyunu ve eğlenceyi çoğaltmak iyi gelebilir” dedi.