|
Hayat

Bu alışkanlıkların bir sebebi var

Küçük yaşlarda başlayan parmak emme, tırnak ya da saç yeme, ısırma, dudak emme ve emzik bırakamama gibi bazı alışkanlıklar ileriki yaşlarda ciddi rahatsızlıklara neden olabiliyor.

Saliha Engin
04:00 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Uzmanlar, bu alışkanlıkların kaygı ve stres kaynaklı olabileceğini, ileri yaşlarda çeşitli hastalıklara sebep olabileceği konusunda uyarıyor.


HASTALIKLARA SEBEP OLABİLİR

İstanbul Florance Nightingale Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Uzunhan, “Bu alışkanlıkları ilk başta bir refleks gibi düşünüyoruz ama iki yaşın sonrası, örneğin parmak emme davranışının devam ediyor olması gibi durumları sorgulamak gerekebilir. Çocukta kaygı ve stres oluşturan bir durum mu var diye bakmak gerekir. Bu gibi durumlarda psikolog, pedagog desteği almalarını istiyoruz. Bir çocuğun devamlı olarak parmak ya da emzik emmesi sonraki yaşlarda çene, diş ve damak yapısını olumsuz etkileyebilir. Yani fiziksel ve psikososyal etkileri olabilir” diye konuştu. Uzunhan “Nadir de olsa çocuklarda demir yalama, toprak yeme, kağıt yeme, saç yeme gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Toprak yeme ve demir yalamanın altında bazen demir eksikliği anemisi çıkabiliyor. Çok miktarda saç yendiğinde ise saç yumrukları midede kitle oluşturabiliyor.” ifadelerini kullandı. Çocuk Psikoloğu Zeynep Kayhan da “Bu alışkanlıklara karşı çocuğun hayatında oyunu ve eğlenceyi çoğaltmak iyi gelebilir” dedi.


#sağlık
#alışkanlık
#parmak emme
#tırnak yeme
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Zalgiris Vilnius-Galatasaray maçı ilk 11’leri