Büyük Taarruz 4. Kısa Film Festivali başladı

Açılış Programına; Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, protokol üyeleri, festival jürisi ve sinemaseverler katıldı. Son iki yıl olduğu gibi bu yıl da festivalde Filistin unutulmadı. Açılış programında “Anka Kuşu Gazze belgeseli” izlendi.

USTA İSİMLERLE GENÇLERİ BULUŞTURUYORUZ

Açılış konuşmasında Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, “Biliyorsunuz dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşanıyor. Bizler bunun çok acı şekilde tanıkları oluyoruz. Sesimizi yükseltmeye gayret ediyoruz. Çok şükür bir ateşkes başlatıldı. İnşallah uzun süreli olur, inşallah kalıcı olur diyoruz. Film festivalleri, sinema, kısa filmler, belgeseller bunun için de önemli. Çünkü biz aynı zamanda; bu zulmü, bu soykırımı sonuna kadar sinemanın çeşitli incelikleriyle kendimizden sonraki nesillere anlatmak ve unutturmamakla da sorumluyuz diye düşünüyorum” dedi.





Festivalin önemine dikkat çeken Yiğitbaşı şu ifadeleri kullandı: “Bu festivalin benim için çok anlamlı taraflarından biri de gençlerimizle Türk Sineması’nın usta isimlerini bir araya getirebilmek. Geçen yıl Hülya Koçyiğit buradaydı. Bu yıl da “Sultan” deyince hepimizin aklına gelen yegâne isim, Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray aramızda olacak. Gerçekten böyle isimlerle Afyonkarahisarlı hemşerilerimizi, bilhassa gençlerimizi buluşturmak; onları tanımalarını, onları bizzat yüz yüze dinleyebilmelerini sağlamanın benim için çok özel bir anlamı var. Bunun için de bu festival umarım çok daha uzun yıllar devam eder.”

Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak.

BİR MİLLETİN YENİDEN DİRİLİŞİNİ YAŞIYORUZ

Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ise konuşmasında “Bugün bu mübarek topraklarda yalnızca bir film festivalini değil, bir milletin yeniden dirilişini, ruhunu yaşıyoruz. Büyük Taarruz bir askeri zafer olmanın ötesinde Türk Milletinin esareti reddedişinin bağımsızlık ve iman dolu yüreğinin karşılığıdır” dedi. Taytak; Gazze’yi selamlayarak konuşmasına şöyle devam etti: “Büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın demişti. Şimdi biz Gazze için aynı şeyi düşünüyoruz. Allah bir daha Gazze halkına böyle zorluklar yaşatmasın.”





AİLE FİLMLERİYLE ZENGİNLEŞTİRDİK

Festival Direktörü Sevda Dursun programı anlatırken yaptığı konuşmasında “Bu yılın aile yılı ilan edilmesi sebebiyle biz de festivalimizi aile filmleriyle zenginleştirdik. Büyük Taarruz’u anmadan geçmek olmaz. Yeni vizyon yapan “Tehlikeli Bölge” filmiyle Kurtuluş Savaşı günlerine bugünden bakacağız. Ekip söyleşisiyle Büyük Taarruzu anacağız. Milli Sinemanın kurulmasına vesile olan Yücel Çakmaklı, Afyonkarahisar Bolvadinli. “Yücel Çakmaklı’ya Bugünden Bakmak” isimli söyleşiyle kıymetli yönetmene saygı duruşunda bulunacağız.”

GAZZELİ ŞEHİT GAZETECİ ANILDI

Açılış filmi “Anka Kuşu Gazze” belgesel gösteriminin ardından, filmin yönetmenleri Kaan Burak Şen ve Kübra Kuruali konuşma yaptı. Yönetmenler, ateşkes anlaşmalarına rağmen, İşgalci İsrail’in hedef aldığı Gazeteci Saleh Aljafarawi’yi andı. Aljafarawi, belgesele İşgal’in görüntülerini paylaşarak katkı sağlamıştı.





SİNEMANIN SULTANINA ONUR ÖDÜLÜ

4. Büyük Taarruz Onur Ödülü Sinemanın Sultanı Türkan Şoray’a verilecek. 16 Ekim Perşembe günü saat 15:00’de Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde “Yeşilçam’da Aile” başlığı altında söyleşecek. Ünlü oyuncu söyleşinin ardından Korel Termal Otel’de saat 19.00’da gerçekleştirilecek ödül törenine katılacak.





Törenin ardından Gazzeli müzisyenler Fares Anber, Ahmed Al-Madhoun ve Mohamed Al-Ashi konser verecek. Filistinlilerin unutulmaz şarkılarının yer alacağı konserde, Türkçe parçalar da söylenecek.





Türkan Şoray’a verilecek. 16 Ekim Perşembe günü saat 15:00’de Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde “Yeşilçam’da Aile” başlığı altında söyleşecek. Ünlü oyuncu söyleşinin ardından Korel Termal Otel’de saat 19.00’da gerçekleştirilecek ödül törenine katılacak.



