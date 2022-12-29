Hayat Çam ve Sakura yüzde 100 kapasitede Muhalefet boş kalacak diyerek karşı çıkmıştı
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Çam ve Sakura yüzde 100 kapasitede: Muhalefet 'boş kalacak' diyerek karşı çıkmıştı

‘Boş kalacak, hasta garantili hastane’ denilerek karşı çıkılan şehir hastaneleri sağlık sistemimizin bel kemiği oldu. 2 bin 721 yataklı Çam ve Sakura Şehir Hastanesi şu an %100 doluluğa yakın hizmet veriyor. İstanbul dışından da vatandaşlar muayene ve ameliyat için burayı tercih ediyor.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Çam ve Sakura yüzde 100 kapasitede: Muhalefet boş kalacak diyerek karşı çıkmıştı
2 bin 721 yataklı Çam ve Sakura Şehir Hastanesi şu an %100 doluluğa yakın hizmet veriyor.

Muhalefet partilerinin daha proje aşamasındayken ‘Boş kalacak’, Hasta garantili hastane’ gibi iddialarla karşı çıktığı şehir hastaneleri, hizmete girdiği günden bu yana tıkır tıkır işledi. Tüm dünyanın kaos yaşadığı pandemi sürecinde şehir hastaneleri Türkiye’nin yüz akı oldu. Sadece Türkiye’den değil, dünyanın dört bir yanından yüz binlerce insana hizmet verdi. O hastanelerden birisi de İstanbul’un gözdesi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi. Hastanenin Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit 2,5 yılda yaptıkları çalışmaları Yeni Şafak’a anlattı.

400 BİN AMELİYAT YAPILDI

2.5 yılda 7.5 milyon vatandaşa sağlık hizmeti sunan hastanenin şu an yüzde 100’e yakın doluluğa sahip olduğunu belirten Yiyit, “Günlük 70 bin insan sirkülasyonu yaşanıyor. Rakamın metro hattı başlamasıyla 120 binin üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Hastanemizde 400 bin ameliyat yapıldı, 35 bin çocuk doğdu” dedi. Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşların Çam ve Sakura başta olmak üzere şehir hastanelerine gelmek istediğini anlatan Yiyit, akıllı bina konseptiyle hastanenin bir otomasyonla yönetildiğini belirtti. Merkezi Yardım Masası’nda 36 kişilik ekiple sağlık hizmeti dışındaki tüm hizmetlerin organize edildiğini anlattı.

Nurettin Yiyit
Nurettin Yiyit

SAĞLIK TURİZMİNİN MERKEZİ

Çam Sakura’nın uluslararası düzeyde çok ciddi ziyaretçi ağırladığını söyleyen Nurettin Yiyit, hastanenin sağlık turizminde de bir cazibe merkezi olacağının altını çizdi. Şu ana kadar Türkmenistan, Özbekistan, Mısır, Somali, ABD ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen 48 bin hasta, şehir hastanesinde sağlığına kavuştu. Aile ortamı oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Başhekim, şu ana kadar 100’e yakın hekimin hastaneye dönüş yaptığını aktardı. Yiyit, Çocuk, Genel, Kadın Doğum, Kalp Damar, Onkoloji, Nöroloji ve Ortopedi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ruh Sağlığı olmak üzere 8 ana binadan oluşan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde hasta memnuniyetinin garanti edildiğini de söyledi.

Binada elektrik üretiliyor

Binanın etrafında devasa yağmur suyu depolama alanları yer alıyor. Peyzaj için gerekli olan su da yine doğal yollardan elde ediliyor. Trijenerasyon sisteminin aktif biçimde kullanıldığı binada, doğalgazdan elektrik üretiliyor. 40 saniyede tüm binanın elektriğini kendi üzerine alabilecek ve az 7 gün idare edebilecek jeneratör altyapısı da mevcut.

En büyük çocuk hastanesi

  • 2 bin 721 yataklı Türkiye’nin en büyük çocuk hastanesine sahip Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ‘Hastane Sınıfı’nın açıldığını belirten Başhekim Yiyit, “Sınıfa kayıtlı 220 öğrencimiz var. Bu çocuklar hastanede oldukları süreçte ders görerek, okuldan geri kalmıyor. Sınıflarımızda 19 öğretmen görev yapıyor. Ayrıca uzun süre yatan hastalar için aşçılık sertifikası, diksiyon, el sanatları, resim, Kur’an-ı Kerim gibi sertifikalı eğitim programları da veriliyor. Hastane içinde size nasıl yardımcı olabilirim ofisleri kurduk” ifadelerini kullandı. Ayrıca hastanede yatan çocuklar için sinema günleri etkinliği yapılıyor. Çocuklar aileleriyle birlikte film izleme keyfi yakalarken, ameliyat olacak çocuklar ameliyathanelere akülü arabalarla gönderiliyor.

3 günde MR

Şehir hastaneleriyle hayatımıza giren Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modelinin detaylarını da aktaran Yiyit, “KÖİ modelinde inşaat ve tüm tıbbi cihazlar hazır bir şekilde teslim ediliyor. Örneğin model kapsamında MR ve tomografi 3 gün içinde çekilmek zorunda. 3 gün süresi uzarsa, şirket cihaz satın almak zorunda. Şu an yoğunluk nedeniyle randevular 3 günü aşmaya başladığı için şirket 7 MR cihazına ilaveten 8’inci cihazın alımına çıktı” değerlendirmesinde bulundu.

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