Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Çanakkale Boğazı'nda denize dökülen pis su dalgıç kamerasında

Çanakkale Boğazı'nda denize dökülen pis su dalgıç kamerasında

17:3026/11/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Çanakkale Boğazı'nda denize dökülen pis su dalgıç kamerasında
Çanakkale Boğazı'nda denize dökülen pis su dalgıç kamerasında

Çanakkale Boğazı'nda Kepez açıklarında dalış yapan dalgıç Müjdat Turan, yaklaşık 12-13 metre derinlikte denize pis su akıtıldığını gördü. Turan, o anları su altı kamerasıyla kaydetti.

Çanakkale Boğazı'nda Kepez açıklarında dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, denize yoğun şekilde pis su akıtıldığını fark etti. Turan, o anları su altı kamerasıyla kaydetti.

Turan, yaklaşık 1 hafta önce zıpkınla balık avı için bölgeye dalış gerçekleştirdiğini belirtip, "Kepez açıklarında daldığımda 12-13 metre derinlikte pis bir suyun denize aktığını gördüm. Merak ettim ve bu görüntüyü kaydettim. Görüntüyü bunun ne olduğunu öğrenmek için aldım. Umarım yetkililer bu konuda önlem alır" dedi.


#Çanakkale Boğazı
#Kepez
#Müjdat Turan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ ödemeleri nasıl olacak, peşinat ve vade sayısı ne kadar? TOKİ çıkarsa ödemeler ne zaman başlayacak?