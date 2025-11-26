Ünlü oyuncu İstanbul'u terk etmişti: Köy hayatı sosyal medyada gündem oldu

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, İstanbul’un yoğun temposunu geride bırakarak İzmir’in bir köyünde sakin bir hayata adım atmıştı. Yeşilçay, yeni düzenine hızla uyum sağladı. Sanatçının sosyal medya paylaşımı ise takipçilerinin yoğun ilgisini çekerek kısa sürede gündem oldu.
“Aşk ve Ceza”, “Asmalı Konak”, “Muhteşem Yüzyıl: Kösem”, “Paramparça” ve “Gülperi” gibi birçok popüler dizide rol alan Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz dönemde aldığı kararla çok konuşulmuştu.
İstanbul'dan uzak bir yaşam tercih eden ünlü oyuncu, rotasını İzmir’in kırsalına çevirerek köy hayatına adım attı.
Yeşilçay, bu sakin yaşamından kareleri sosyal medya hesabında paylaşmayı sürdürüyor.
Zeytin hasadına katıldı
Yeni hayatına dair renkli anlar paylaşan Yeşilçay, Son paylaşımında traktör sürdüğü, elektrikli testereyle çalıştığı ve zeytin hasadına katıldığı görüntülere yer verdi.
"Çalışıyoz gariii"
Köy hayatına çok hızlı bir şekilde adapte olan Yeşilçay'ın eğlenceli paylaşımları takipçilerini güldürürken en dikkat çeken anlar 'kepçe' kullandığı paylaşımı oldu. "Çalışıyoz gariii" notunu düşen Yeşilçay'ın samimi halleri beğeni topladı.