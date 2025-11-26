Ünlü oyuncu İstanbul'u terk etmişti: Köy hayatı sosyal medyada gündem oldu

“Aşk ve Ceza”, “Asmalı Konak”, “Muhteşem Yüzyıl: Kösem”, “Paramparça” ve “Gülperi” gibi birçok popüler dizide rol alan Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz dönemde aldığı kararla çok konuşulmuştu.



