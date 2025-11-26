Salihli’de 103 bin araç denetlendi: 25 bin sürücüye ceza yazıldı

2025 yılının Ocak-Eylül aylarını içeren ilk 9 aylık bölümünde Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde 8 bin 867 elektrikli bisiklet, 7 bin 351 kamyon veya kamyonet, 5 bin 694 otobüs ve minibüs, 47 bin 236 motosiklet, 29 bin 774 otomobil olmak üzere toplam 103 bin 192 araç kontrol edildi. 601 sürücüye kırmızı ışık kuralına uymamak, 482 sürücüye alkollü olarak araç kullanmak, 499 sürücüye emniyet kemeri takmamak, 674 sürücüye yayalara geçiş önceliği vermemek, bin 853 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 942 sürücüye hız kurallarına uymamak, 664 sürücüye abartı egzoz kullanmak, 805 sürücüye trafiği tehlikeye düşürmek 3 bin 945 sürücüye hatalı park, 2 bin 532 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 6 bin 705 sürücüye kask kullanmamaktan olmak üzere toplam 25 bin 163 sürücüye cezai işlem uygulandı.