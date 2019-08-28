Caretta carettalar turistlerle yüzdü Antalya'nın turistik ilçesi Kaş'ta ortaya çıkan iki yetişkin caretta caretta türü deniz kaplumbağası, turistlerin ilgi odağı oldu. Sahile yakın bir noktada su yüzeyine çıkan carettalarla yüzen turtistler, zaman zaman kamlumbağanın başını da okşadı. Bütün bu renkli anları ise su altı kamerasıyla görüntülendi.

Haber Merkezi 28 Ağustos 2019, 10:30 Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019, 10:32 DHA