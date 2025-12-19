Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Çarşamba sineması hafta sonunu geride bıraktı

Çarşamba sineması hafta sonunu geride bıraktı

04:0019/12/2025, Cuma
G: 19/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, 17 Aralık Çarşamba günü sinema gişesinde 219 bin 914 bilet satıldığını açıkladı.

Sinema Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “Çarşamba, hafta sonunu geride bıraktı. 17 Aralık Çarşamba günü sinema gişesinde toplam 219 bin 914 bilet satıldı ve hafta sonu gişesinin önüne geçti. 2025’in en çok izlenen filmi ‘S.D.B.D.A. veyahut Yan Yana’, gişedeki liderliğini sürdürdü. S.D.B.D.A. veyahut Yan Yana: 75 bin 209 bilet, Zootopia 2: 49 bin 999 bilet, Bak Postacı Geliyor: 40 bin 313 bilet, Five Nights at Freddy’s 2: 11 bin 572 bilet, Adile Naşit: 8 bin 267 bilet. Hafta sonu yoğunluğunu çarşamba gününe taşıyan bu kampanyayı kaçırmayın” ifadelerine yer verildi.



#sinema
#toplum
#aktüel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mevlânâ'da kaygıdan huzura: İrade, umut ve manevi direnç