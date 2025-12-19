Çarşamba sineması hafta sonunu geride bıraktı

Sinema Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “Çarşamba, hafta sonunu geride bıraktı. 17 Aralık Çarşamba günü sinema gişesinde toplam 219 bin 914 bilet satıldı ve hafta sonu gişesinin önüne geçti. 2025’in en çok izlenen filmi ‘S.D.B.D.A. veyahut Yan Yana’, gişedeki liderliğini sürdürdü. S.D.B.D.A. veyahut Yan Yana: 75 bin 209 bilet, Zootopia 2: 49 bin 999 bilet, Bak Postacı Geliyor: 40 bin 313 bilet, Five Nights at Freddy’s 2: 11 bin 572 bilet, Adile Naşit: 8 bin 267 bilet. Hafta sonu yoğunluğunu çarşamba gününe taşıyan bu kampanyayı kaçırmayın” ifadelerine yer verildi.