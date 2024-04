Çeşit çeşit yemeğe dönüşen lezzet: Aşotu

Açbahar geldi. Kışın bittiğini müjdeliyor toprak. Dünyanın en bereketli coğrafyalarından birinde ülkemizde, her köyde bambaşka lezzette yerel otlar sofralara şifa ile geliyor. Türkiye, bütün Avrupa kıtasının yaklaşık on katı endemik bitki barındırır. Ege’den Doğu Anadolu’ya her köşesinde bu eşsiz bitkiler, peynirlere lezzet verir, baharat olur, sarmalara dönüşür, hamur işlerine lezzet katar, pirinçle, bulgurla pişer aş olurlar. Daha önce açbahar mevsimlerinde Ege’ye, Orta Anadolu’ya uğradık, Güney Doğu Anadolu’nun lezzetlerini yazdık. Zeytinyağlılardan madımağa çeşit çeşit Anadolu lezzetini köşemize taşıdık. Bugün de Doğu Anadolu’nun yerel otlarına ve yemeklerine uğrayalım, sofralarımızı bu güzelliklerle şifalandıralım.

Elbette “Doğu Anadolu” ve “yerel ot” denince aklımıza ilk olarak otlu peynir geliyor. Bugün en çok Van ile bildiğimiz otlu peynir, Kars’tan Hakkari’ye birçok ilimizde yapılagelir ve her biri kendine has lezzettedir. Elliden fazla ot çeşidi kullanılarak yapılan bu peynirde otlar, lezzet verdiği gibi, saklama süresini de uzatarak peyniri daha dayanıklı hale getiriyor. Kendisine has aromaları ve tıbbi nitelikleriyle insan sağlığına onlarca fayda sağlayan bu peynirlerin her biri de Van otlu peyniri gibi muhakkak tescillenmeli ve üretilerek dünyaya tanıtılmalı. Hazır yeri gelmişken, bir peynir festivali de harika olmaz mıydı dersiniz?