Çinli sosyal medya fenomeni Tang Feiji canlı yayında öldü

15:371/10/2025, Çarşamba
Tang Feiji
Tang Feiji

Çinli fenomen Tang Feiji, canlı yayında hava aracıyla kaza yaparak hayatını kaybetti.

Çin’de 55 yaşındaki sosyal medya fenomeni Tang Feiji, çift rotorlu hava aracını kullanırken yaptığı canlı yayın sırasında kaza geçirerek yaşamını yitirdi.


CANLI YAYINDA DEHŞET ANLARI

Douyin platformunda yayın açan Feiji, Jiange bölgesinde uçuş sırasında kontrolü kaybederek yere çakıldı. Aracın alev aldığı anlar canlı yayında yüzlerce kişi tarafından izlenirken, izleyicilerden bazıları “Onu kurtarın” ve “Ambulansı arayın” yorumları yaptı.


GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADI

Kazanın ardından yetkililer, Feiji’nin ne kask taktığını ne de paraşüt kullandığını açıkladı. İçerik üreticisinin olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.


Olay sonrası Feiji’nin sosyal medya hesabı gizliye alınırken, içeriklerine yalnızca mevcut takipçileri ulaşabiliyor.


49 BİN DOLARLIK HAVA ARACI

China News Service’in aktardığına göre Feiji, kazadan kısa süre önce tek koltuklu ve 113 kilo ağırlığındaki hava aracını 49 bin dolara (yaklaşık 2 milyon TL) satın aldığını söylemişti. Araç saatte 96 kilometre hız yapabiliyor ve 2 bin fit yüksekliğe çıkabiliyordu.


"PİLOTLUK BELGESİNE GEREK YOK" DEMİŞTİ

Feiji, yalnızca altı saatlik pratik sonrası aracı uçurabildiğini belirtmiş, bu tür hava araçlarını kullanmak için pilotluk belgesine ihtiyaç olmadığını savunmuştu. Daha önce de aracında teknik arızalar yaşayan fenomenin iki kez kaza atlattığı öğrenildi.







