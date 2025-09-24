Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eskişehir
Bilgisayar oyunundan etkilenerek canlı yayında dehşet saçmıştı: Cezası belli oldu

Bilgisayar oyunundan etkilenerek canlı yayında dehşet saçmıştı: Cezası belli oldu

16:3424/09/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Eskişehir’de 5 kişiyi bıçaklayan neo-nazi saldırganın cezası belli oldu
Eskişehir’de 5 kişiyi bıçaklayan neo-nazi saldırganın cezası belli oldu

Eskişehir’de sosyal medyada canlı yayın açıp 5 kişiyi bıçaklayarak dehşet saçan Arda K. (19) hakkında karar çıktı. Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi, kapalı görülen duruşmada sanığa “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” ve “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçlarından toplam 75 yıl 5 ay hapis cezası verdi. Olay sırasında kask, maske ve hücum yeleği giyen Arda K., parkta dehşet saçmıştı.

Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde, yargılama sürecinde alınan karar doğrultusunda kapalı olarak görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Arda K. (19) ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, Arda K'ye "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 4 kez 15'er yıl hapis cezası ile yine aynı suçtan ayrıca 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi.



Sanığa, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi.


Arda K. ile yazışmaları bulunan 18 yaşından küçük çocuk hakkında ise beraat kararı verildi.



NE OLMUŞTU?


Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda bulunan çay bahçesine 12 Ağustos'ta akşama doğru gelen Arda K, bazı kişilere bıçakla saldırmış, çay bahçesinde ve parkta oturan Metin Korkmaz, Tevfik Arslan, Cumali Özemek, Cemal Altıntaş ve Naşit Özyürek yaralanmıştı.

Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

İddianamede, olayı gerçekleştirdiğinde 18 yaşında olan Arda K'nin 5 müştekiye karşı ayrı ayrı olmak üzere "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.




#Eskişehir
#bıçaklı saldırı
#Bıçaklı yaralama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM burs başvuruları başladı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden resmi açıklama geldi