Çocuk sineması Artizan’da masaya yatırılacak

Son yıllarda artan çocuk yapımları hem etik açıdan hem de verilmeye çalışılan mesajlar açısından tehdit içeriyor. Tüm yönleriyle tartışılmaya muhtaç bu konu, Artizan Sanat ve Çocuk Yazını’nın ortaklaşa düzenlediği bir etkinlikte ele alınacak. Bugün başlayan Çocuk ve Sinema Günleri “Sinemada Çocuk Temsili” programı, film gösterimleri, kolaj atölyesi, sergi ve söyleşilerle sürecek. 21 Mayıs’ta düzenlenecek atölyeyle sona erecek etkinlik kapsamında, Hafize Çetinkaya’nın ilk sergisi olan “-e karşı” kolaj sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

KAPİTALİZME GÖRE ŞEKİLLENİYOR

“Çocuk Sinemasında Toplumsal Cinsiyet Walt Disney Sinemasında Çocuklara Sunulan Temsiller” oturum konuşmacılarından Doç. Dr. Dilara Bostan, dünya sinemasında çocuklara yönelik filmlerde karşımıza çıkan temsilleri anlatacak. Program öncesi sorularımızı cevaplayan Bostan, çocukların ekranla yalnız bırakılmaması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “İçinden geçilen ekonomik, politik ve kültürel süreçlerin temsiller üzerinde ciddi etkisi var. Bugün Amerika’nın en eski ve 2000’lerin sonuna kadar en muhafazakâr kabul edilen animasyon şirketi Walt Disney’in temsillerinde dahi ciddi bir liberalleşme söz konusu. Önceden pasif temsil edilen kadınların daha aktif, iş hayatının içinde gösterilmesi bu değişimin en klasik örneği olarak anılabilir. Öte yandan kadın erkek ilişkisine dair romantik temsiller de ağırlığını kaybetmiş durumda. Yapım şirketlerinin yaklaşımına göre heteroseksüel ilişkinin yerini yer yer LGBT göndermeleri de alabiliyor. Fakat bütün bunların kapitalizmin ihtiyaçlarına göre şekillenen temsiller olduğunu akılda tutmakta fayda var. Ayrıca dijital platformların ürettiği içeriklerde +18 çizgi diziler/animasyon serileri olabiliyor” dedi.

Dilara Bostan. Gülçin Pamak.

ÇOCUK YILDIZLAR ELE ALINACAK

Çocuk sinemasının farklı yönlerden ele alınacağı programın ilk etkinliği Tunç Başaran'ın “Piano Piano Bacaksız” filminin gösterimiyle bugün saat 17.00’de Artizan Sanat’ta başlıyor. Ardından 18.30’da yapılacak “Türk Sinemasında Çocuklar ve Çocukluğun Temsili” söyleşisinde araştırmacı ve yazar Gülçin Pamak, Yeşilçam ve günümüz sinemasında çocuk ve çocuk temsiline ilişkin sorulara cevap arayacak. Pamak, çocuk yıldızların popüler olduğu dönemler üzerine konuşacağını belirterek, “Son yıllarda hayat bulmuş, çocuklara yönelik yerli yapımlar, çocuk televizyon kanallarında tutmuş seyirci ve gişe garantili çizgi filmleri ele alacağız. Bunların yanında çocuk başrollerin yer aldığı, tek çocuk karakterli filmlerden, kalabalık çocuk oyunculu filmlere kadar çok çeşitli eserler de var. Tüm bu filmleri mercek altına alırsak sinemamızda çok çeşitli çocuk ve çocukluk temsilleri yer bulmaya devam ediyor. Üzerine çalıştığım Yeşilçam ve arabesk filmler döneminde çocuk yıldızlı yapımlardan örnekler seçerek çocuk-çocukluk kavramları üzerinden Cumhuriyet’in ideal çocuğunun peşine düşeceğiz” dedi.











