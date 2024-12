Çocuklar oyunla namazı öğreniyor

Namaz, sadece bir ibadet değil, içinde pek çok güzel değeri barındıran bir yolculuktur. Sabır, namazın en temel taşlarından biridir. Günün belirli vakitlerinde, her ne yapıyorsak bırakıp namaza yönelmek, bizi sabırlı bir insan olmaya davet eder. Bu, hayatta her şeyin bir zamanı olduğunu hatırlatır. Kuran’da namaz ve istemek birlikte anılıyor. Ellerimizi açıp Rabbimize yöneldiğimizde, sadece isteklerimizi değil, teşekkürlerimizi ve sevgimizi de sunarız. Bu, insanın kendi acizliğini kabul edip her şeyi Yaradan’a teslim ettiği bir an olur tıpkı namazda olduğu gibi. Ve yardımlaşma… Namaz, bir araya gelmeyi, omuz omuza durmayı, birbirimize destek olmayı da öğretir. Camiye gidip cemaatle namaz kıldığınızda, yalnız olmadığınızı hissedersiniz. Bu, insanın sadece Allah’a değil, diğer insanlara karşı da sorumluluğu olduğunu hatırlatır. Her rekat hem Allah’la hem de kendimizle kurduğumuz bir köprüdür. Dinin merkezinde olan namaz, ahlaki değerleri de besler, bu mesajı çocuklara kurguyla göstermeyi hedefledim.