Çocuklar oyunla namazı öğreniyor

Asaf ve Yusuf, caminin bahçesinde Abdullah Dede’nin kayıp cüzdanını ararken karşılarına tıpkı uzay gemisine benzeyen gizemli bir makine çıkar. Namaz makinesinin kapılarını açacak şifre ne olabilir? Peki cüzdanı arama maceraları nasıl devam edecek? Bu sıra dışı gizemleri çözmeye çalışan iki arkadaş, kendilerini heyecan dolu bir serüvende bulurlar. Makine, namaz kılmanın getirdiği güzellikleri gösterirken onlara sabır, dua ve yardımlaşmanın gücünü öğretiyor. Acaba Asaf ve Yusuf, namazla ilgili gizemleri çözebilecek mi? Büşra Ümmühan’ın kaleme aldığı, Zeynep Yıldırım’ın rengarenk çizimleriyle “Namaz Makinesi” kitabı geçtiğimiz günlerde Gülce Çocuk etiketiyle minik okurlarıyla buluştu. Ümmühan ile “Namaz Makinesi” kitabını konuştuk.

Büşra Ümmühan

“Namaz Makinesi” fikrinin ortaya çıkış süreci nasıl oldu? Kitapla çocukların namaza olan bakış açıları nasıl değiştirebilir?

Uzun zamandır çocuklar için yazılmış dini eserlerin eğlenceden, maceradan ve yenilikten yoksun olmasını kafama takıyordum. Özellikle bu dijital çağda, çocuklara bir şeyleri anlatmanın yolu onların dünyasına uygun araçlar kullanmaktan geçiyor. “Namaz Makinesi” ile çocukların namaz kavramını tanımalarını, sevmelerini ve onun bir sorumluluk olmasının yanı sıra huzur ve mutluluk kaynağı olduğunu hissetmelerini amaçladım. Ayrıca, namazı kendi dünyalarında görüp hissetmelerini, ona daha samimi ve yakın bir bağ kurmalarını istedim.

Asaf ve Yusuf’un kayıp cüzdanı ararken karşılaştığı gizemli makine önemli bir rol oynuyor. Bu konsepti nasıl geliştirdiniz?

Bir kitabı yazmaya başladığım anda, oradaki tüm karakterler ben olurum. Makine de Asaf da Yusuf da ağaç da kedi de bir anda benim parçalarıma dönüşür. Bu kez kendimi bir namaz makinesi gibi hissettim ve “Yapay zekaya sahip bir namaz makinesi olsaydım nasıl davranırdım?” diye sordum. İşte bu soru, hikâyenin temasını kendi kendine örmeye başladı.





Her rekat hem Allah’la hem de kendimizle kurduğumuz bir köprüdür

Namaz kılmanın getirdiği güzellikleri çocuklara gösterirken onlara sabır, dua ve yardımlaşmanın gücünü de öğretiyorsunuz...

Namaz, sadece bir ibadet değil, içinde pek çok güzel değeri barındıran bir yolculuktur. Sabır, namazın en temel taşlarından biridir. Günün belirli vakitlerinde, her ne yapıyorsak bırakıp namaza yönelmek, bizi sabırlı bir insan olmaya davet eder. Bu, hayatta her şeyin bir zamanı olduğunu hatırlatır. Kuran’da namaz ve istemek birlikte anılıyor. Ellerimizi açıp Rabbimize yöneldiğimizde, sadece isteklerimizi değil, teşekkürlerimizi ve sevgimizi de sunarız. Bu, insanın kendi acizliğini kabul edip her şeyi Yaradan’a teslim ettiği bir an olur tıpkı namazda olduğu gibi. Ve yardımlaşma… Namaz, bir araya gelmeyi, omuz omuza durmayı, birbirimize destek olmayı da öğretir. Camiye gidip cemaatle namaz kıldığınızda, yalnız olmadığınızı hissedersiniz. Bu, insanın sadece Allah’a değil, diğer insanlara karşı da sorumluluğu olduğunu hatırlatır. Her rekat hem Allah’la hem de kendimizle kurduğumuz bir köprüdür. Dinin merkezinde olan namaz, ahlaki değerleri de besler, bu mesajı çocuklara kurguyla göstermeyi hedefledim.





Çocuklara ibadeti sevdirmenin yolları

Ebeveynler, çocuklarına namazı öğretmek için nasıl bir yaklaşım benimsemelidir? Namazı öğretirken çocuklara oyun veya hikâyelerle nasıl eğlenceli ve etkili bir şekilde yaklaşılabilir?

Ebeveynler, çocuklara namazı öğretirken sıcak, sevgi dolu ve sabırlı bir yol izlemelidir. Namazı öncelikle bir bağ, bir huzur ve şükür aracı olarak tanıtmaları önemlidir. Çocuklar gördüklerini öğrenir, bu yüzden onların yanında namaz kılmak ve bu anı birlikte paylaşmak en etkili yöntemlerden biridir.

Hikâyeler, oyunlar ve etkinlikler bu süreci daha eğlenceli hale getirebilir. Örneğin:

Namaz Haritası:

Namaz vakitlerini gösteren bir harita yapın. Çocuk her namaz kıldığında vakti işaretlesin veya çizime renk katsın.

Seccade Yarışı:

Çocukla birlikte en hızlı ve düzgün şekilde seccadeye hazırlanan kişi olun. Bu, namaza başlamayı keyifli hale getirir.

Minik İmam Oyunu: Çocuğun imam olup size namaz hareketlerini öğretmesine izin verin. Bu hem kendine güvenini artırır hem de doğru öğrenmesine yardımcı olur.

Dua Çarkı:

Bir çark hazırlayın ve üzerine “Bugün ne için dua edeceğiz?” seçeneklerini yazın. Namaz sonrası çarkı çevirip o konu için dua edin.

Namaz Günlüğü: Çocuğunuzun hislerini çizip yazacağı bir günlük oluşturun. Her namazdan sonra hissettiği bir şeyi kaydetsin.

Amaç, çocukların namazı sadece bir sorumluluk olarak görmesi değil, aynı zamanda bir huzur, bağ ve mutluluk kaynağı olarak hissetmelerini sağlamaktır. Bu etkinliklerle çocuklar, ibadeti daha anlamlı bir şekilde öğrenir ve hayatlarına dahil eder.



