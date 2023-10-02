|
Hayat

Contemporary İstanbul sona erdi

Dünyanın dört bir yanından galeri, sanatçı ve sanatseverleri bir araya getiren Contemporary Istanbul’un (CI) 18’inci edisyonu sona erdi.

Halime Kirazlı
04:00 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Contemporary İstanbul.

Contemporary İstanbul.

Bin 537 eserin sergilendiği fuar sayesinde ziyaretçiler sanat dolu bir hafta geçirdi. Güney Afrika, Kolombiya, Letonya, Kazakistan, Meksika, Çek Cumhuriyeti ve İran Contemporary İstanbul’a ilk kez katılan ülkeler oldu. Sanatla teknolojinin buluştuğu eserler izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Baksı Müzesi de yeni projesi “Baksı Hüsame Köklü Kadın Eğitim Merkezi” ile CI’da yer aldı. Fon toplama aşamasında olan proje, bölge kadınlarına yöresel üretimde işgücüne katılımını teşvik etme hazırlanıyor.

HAFİFLİK VE AĞIRLIĞIN ZITLIĞI

Sürdürülebilirlik temasının ağırlıkta olduğu fuarda, QUA Granite pavilyonundaki Ömer Pekin’in eseri dikkat çekti. Aynı zamanda fuarın genç danışma kurulu üyesi olan Pekin hem eserini hem de fuarı değerlendirdi. Sanatçı, “Qua fabrikasını gezerken çok fazla ıskarta malzeme gördüm. Üretimdeki bu firelere farkındalık yaratabilmek için bu projeyi tasarladık. Bu

renkli duvarlar, benim için birer heykel. Biri altı ton olan üç duvarda toplamda 2 bin 800 ürün var. Bu da on katlı bir binanın dört cephesini kaplayacak malzeme demek. Dışarıdan baktığınızda gerek rengi gerek formundan dolayı kolonlar hafif, çatı ağır gibi görünüyor. Hikayenin temeli de hafiflik ve ağırlık arasındaki zıtlıktan geçiyor” dedi.

Pekin, insanların sanata karşı uzak bir duruşu olduğunu belirterek “Fuar, bunun kırılması için önemli bir etkileşim yaratıyor. Sanatla ilgilenen herkesin kendinden hiçbir şüphe duymadan bu etkileşimin içinde olması gerekiyor” diye konuştu.



#Aktüel
#Sergi
#Eser
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Beşiktaş 10 kişi kalan Konyaspor karşısında deplasmanda 2-0 kazandı | ÖZET