Contemporary İstanbul sona erdi

Bin 537 eserin sergilendiği fuar sayesinde ziyaretçiler sanat dolu bir hafta geçirdi. Güney Afrika, Kolombiya, Letonya, Kazakistan, Meksika, Çek Cumhuriyeti ve İran Contemporary İstanbul’a ilk kez katılan ülkeler oldu. Sanatla teknolojinin buluştuğu eserler izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Baksı Müzesi de yeni projesi “Baksı Hüsame Köklü Kadın Eğitim Merkezi” ile CI’da yer aldı. Fon toplama aşamasında olan proje, bölge kadınlarına yöresel üretimde işgücüne katılımını teşvik etme hazırlanıyor.

HAFİFLİK VE AĞIRLIĞIN ZITLIĞI

Sürdürülebilirlik temasının ağırlıkta olduğu fuarda, QUA Granite pavilyonundaki Ömer Pekin’in eseri dikkat çekti. Aynı zamanda fuarın genç danışma kurulu üyesi olan Pekin hem eserini hem de fuarı değerlendirdi. Sanatçı, “Qua fabrikasını gezerken çok fazla ıskarta malzeme gördüm. Üretimdeki bu firelere farkındalık yaratabilmek için bu projeyi tasarladık. Bu

renkli duvarlar, benim için birer heykel. Biri altı ton olan üç duvarda toplamda 2 bin 800 ürün var. Bu da on katlı bir binanın dört cephesini kaplayacak malzeme demek. Dışarıdan baktığınızda gerek rengi gerek formundan dolayı kolonlar hafif, çatı ağır gibi görünüyor. Hikayenin temeli de hafiflik ve ağırlık arasındaki zıtlıktan geçiyor” dedi.

Pekin, insanların sanata karşı uzak bir duruşu olduğunu belirterek “Fuar, bunun kırılması için önemli bir etkileşim yaratıyor. Sanatla ilgilenen herkesin kendinden hiçbir şüphe duymadan bu etkileşimin içinde olması gerekiyor” diye konuştu.







