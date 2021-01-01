80 saat evdeyiz

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma yasağı dün saat 21.00’de başladı. Yasak hafta sonunu da kapsayacak, pazartesi sabah 05.00’te sona erecek. İçişleri Bakanlığı, jandarma, polis, bekçi ve zabıtaları ile teyakkuzda olacak. Dün saat 18.00 ile bugün saat 08.00 arasında 45 bin 22 ekiple denetimler yapıldı.

CUMA NAMAZI İÇİN İZİN

Denetimlerde 208 bin 139 kolluk personeli görev aldı. Emniyet ve jandarma birimlerince ülke genelinde 8 bin 390 uygulama noktasında kontroller yapıldı. Denetimler kısıtlama boyunca da devam edecek.

80 saat sürecek kısıtlamayla ilgili olarak İçişleri Bakanlığının “Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular” bölümünde güncelleme yapıldı. Buna göre, bugün cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar da, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek.

ÇİÇEKÇİLER AÇIK OLACAK

Yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak ilk uygulaması 1-3 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde sadece çiçek satışı yapan iş yerleri 10.00-17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

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Ali Yerlikaya

34 bin 247 arkadaşımız görevde

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni yıla ilişkin alınan tedbirleri açıkladı. Yerlikaya, “2020 Yılı Asayiş Değerlendirme ve 2021 Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı”nın ardından basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Tedbirler kapsamında, Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne, yabancı turistler de dahil olmak üzere, dün 21.00’den bu sabah 10.00’a kadar tüm girişlerin sınırlandırıldığını da söyleyen Yerlikaya, yılbaşı gecesinde 4 bin 871 jandarma, 24 bin 298 polis, 4 bin 918 bekçi ve 160 sahil güvenlik mensubu olmak üzere toplam 34 bin 247 personelin görev başında olduğunu açıkladı.