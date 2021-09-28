Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlarla basketbol maçı yaptı

Daha önce sabahları spor yaptığını ve sağlıklı kalmak için düzenli olarak basketbol, koşu ve ağırlık çalışmalarına önem verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, konu ile ilgili yeni bir fotoğrafı paylaşıldı.

Fizyoterapist ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sabah sporu sonrası çektikdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Çotuk fotoğrafa "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile sabah sporu sonrası" notunu düştü.

Sn. Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ile sabah sporu sonrası… pic.twitter.com/GMDIou6SVb — AHMET COTUK (@ahmetcotuk) September 28, 2021

'KİMİN YENDİĞİ ANLAŞILIYOR'

Fotoğrafta oldukça keyifli görünen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu fotoğrafını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da etiketleyerek "Skor 50-24 Kimin yendiği anlaşılıyordur" diyerek paylaşım yaptı.

Skor 50-24 🏀

Kimin yendiği anlaşılıyordur 🤭 https://t.co/V58Xqu4j0e REKLAM September 28, 2021

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Hidayet Türkoğlu ise yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Güne erkenden sporla başladık."

Güne erkenden sporla başladık. 🏀⛹️‍♂️ #SporYapSağlıklıKal #SağlıklıYaşam@RTErdogan @ikalin1 @fahrettinaltun @ahmetcotuk @kasapoglu @varank @MehmetNuriErsoy @hamzayerlikaya pic.twitter.com/XgMP1vxXcW — Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) September 28, 2021