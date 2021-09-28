Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlarla basketbol maçı yaptı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlarla basketbol maçı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da aralarında bulunduğu bakanlarla birlikte basketbol maçı yaptı. Erdoğan'ın bulunduğu takım 50-24 skorla fark attı. Hidayet Türkoğlu o anların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise maç sonrası Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Skor 50-24. Kimin yendiği anlaşılıyordur" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlarla basketbol maçı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarına beğeni yağdı.

Daha önce sabahları spor yaptığını ve sağlıklı kalmak için düzenli olarak basketbol, koşu ve ağırlık çalışmalarına önem verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, konu ile ilgili yeni bir fotoğrafı paylaşıldı.

Fizyoterapist ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sabah sporu sonrası çektikdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

  • Çotuk fotoğrafa "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile sabah sporu sonrası" notunu düştü.

'KİMİN YENDİĞİ ANLAŞILIYOR'

Fotoğrafta oldukça keyifli görünen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu fotoğrafını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da etiketleyerek "Skor 50-24 Kimin yendiği anlaşılıyordur" diyerek paylaşım yaptı.

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  • Hidayet Türkoğlu ise yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Güne erkenden sporla başladık."

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