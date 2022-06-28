Hayat Cüneyt Arkını ünlü isimler anlattı Doktordu sette hayatımı kurtardı
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Cüneyt Arkın'ı ünlü isimler anlattı: 'Doktordu sette hayatımı kurtardı'

Sanatçı Orhan Gencebay, yapımcı Türker İnanoğlu, sinema yazarı Uğur Vardan, oyuncu Serdar Gökhan ve Ayla Algan, Cüneyt Arkın'ın vefatına ilişkin üzüntülerini belirterek açıklamada bulundu.

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Cüneyt Arkını ünlü isimler anlattı: Doktordu sette hayatımı kurtardı
Foto: Arşiv.

Sanatçı Orhan Gencebay

Son derece bir sanatçıydı. Çok değerli izler bıraktı. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok eski arkadaştık. Son zamanlarda hastaydı. Durumu iyi değildi diye duyuyorduk. Onun çalışmaları çok farklıydı. Kimsenin yapamayacağı sahneleri yapmıştı. Allah gani gani rahmet eylesin. Biz film de çektik. Çok anımız var. Cüneyt Arkın'ın değerini bir sanatçı bir dostu olarak anlatabilirim. Çok da yakışıklı biriydi. Dünya çapında bir oyuncuydu. Dünya starı da olabilirdi. Bir teşebbüsü de vardı. O cevher vardı onda. Hareketli kamyonun sağından inip diğer tarafından çıkardı. Efsane bir sanatçımızı kaybettik. Önce ailesine sonra milletimize başsağlığı diliyorum.

Yapımcı Türker İnanoğlu

Gece geç saate kadar çalışmıştım, haberi sabah öğrendim. Çok üzgünüm. Cüneyt Arkın sinemada ilk andan itibaren çalıştığımız dostluk yaptığım bir arkadaşımdı. 32 film çektik. İki çocuğunun nikah şahitliğini ben yaptım. Çok yıprattı kendisini. Yükseklerden atlardı, çok zor işler çıkardı. Kara Murat filmini çekerken set arasında top oynarken top göğsüme çarptı nefessiz kaldım ve bana ilk müdahaleyi o yaptı. Onun sayesinde kurtuldum. Onunla İran'da da film çektik. Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi jönüydü. İnsanlar dönüp dönüp ona bakardı. Çok başarılıydı.

Sinema yazarı Uğur Vardan

Malkoçoğlu'ydu, Kara Murat'tı Cüneyt Arkın. Gurbet Kuşları ile başlayan kariyerinde Maden, Vatandaş Rıza gibi filmlere de imza attı. Renkli bir kişiydi. Beraber Desperado filmini izleyip sonra evinde filmi yorumlamıştık. Eskinin kıt kanat imkanlarıyla tüm kitleyi saran bir isimdi. Türkiye'nin Aliann Delon'uydu. Yurt dışı hamleleri vardı ama yurt dışına gidip geri dönmüştü. Böyle bir sistemin içinde olmayı tercih etmişti. Yabancı filmlerde tüm iş yönetmenlerde bizde ise tüm yük oyuncularda derdi.

Oyuncu Serdar Gökhan

Yolda öğrendim. Hiç beklemediğim bir haber. Çok üzgünüm. Aynı tarz filmlerde çalışıyorduk. Aramızda tatlı bir rekabet vardı. Kendisi benden 10 yaş büyüktü. Birlikte işler de yaptık. Kalanlara sahip çıkmak lazım. Bunca yaşanmışlıktan sonra unutulmuşluk hissi sanatçılarımızı çok üzüyor. Çok güzel huylu, duygulu bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin.

Oyuncu Ayla Algan

Her şeyi kendi başına öğrenirdi hiç dublör kullanmadı. Ne yaptıysa hepsini kendi çalışırdı. Biz bayram yapardık 2 gün o gider çalışırdı. Bayağı güzel adamdı. Hollywood'da öyle adam yoktu. Yaptıklarımıza baksınlar ders olsun onlara. Çok seviyorsanız yapın bu işi diyorum öğrencilerime. Çok zor bir iş bu. Cüneyt hardworkerdı. İç güzelliğe bakıyordu. Kendi tekniğin oluşturdu. Kimseye muhtaç değildi çok iyi oyuncuydu, her oyunu oynuyordu. Oğlunun oyuncu olmasını istiyordu. Miras dediğimiz illa para değildir miras eğittiğin kişidir.

Cüneyt Arkın'la evlenmesine ailesi izin vermemişti: Cüneyt Arkın ve eşi Betül Cüreklibatır'ın 53 yıllık hikayesi
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Atı ve kılıcıyla Yeşilçam'a damga vuran yakışıklı jön Cüneyt Arkın, 27 Haziran Salı günü 85 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti.
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Cüneyt Arkın'ın vefatı sonrası ailesi ve çocukları merak konusu oldu.
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Cüneyt Arkın, asıl adıyla Cüneyt Cüreklibatır, eşi Betül Cüreklibatır'a duyduğu aşkı her zaman dile getirdi.
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Cüneyt Arkın, eşi için \"Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum. Karımı, canımı, bebeğimi, Betül’ümü kaybettiğim an ben de yok olurum\" ifadelerini kullanmıştı.
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Vefatının ardından Cüneyt Arkın'ın eşiyle olan Instagram paylaşımları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.<br><br><br>İşte 53 yıldır aynı yastığa baş koyan Arkın çiftinin hikayesi<br>
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Betül Cüreklibatır, 1947 yılında dünyaya geldi. Üniversitenin ardından Air France'nin zorlu imtihanını kazanıp hostes olan Betül Arkın, Cüneyt Arkın'la uçakta görev yaparken tanışmıştı.<br><br>
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AİLESİ EVLENMESİNİ İSTEMEDİ<br><br>1969 yılında ünlü oyuncu Cüneyt Arkın ile evlendi.<br><br>Bu evlilikten Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatır adında iki erkek çocuğu dünyaya geldi. İstanbul'un en köklü ailelerinden birinin kızı olan Betül Cüreklibatır'ın ailesi, Cüneyt Arkın ile evlenmesini istemedi.<br><br>
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Ailesinin muhalefetine rağmen Cüneyt Arkın'la evlenmiştir.<br><br>
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Arkın, \"Ölümden korkmuyorum. Sadece Betül'den evvel ölmek isterim. Allah göstermesin onun yokluğunu, yalnız kalmak istemem\" ifadelerini kullanmıştı.<br><br>
Cüneyt Arkın'la evlenmesine ailesi izin vermemişti: Cüneyt Arkın ve eşi Betül Cüreklibatır'ın 53 yıllık hikayesi
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, 85 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır ve çiftin tanışma hikayesi de merak konusu oldu.

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