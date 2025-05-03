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Daha önce affedilen çalışan bu kez tutuklandı

Daha önce affedilen çalışan bu kez tutuklandı

17:463/05/2025, Cumartesi
AA
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Arşiv.
Arşiv.

Edirne'de daha önce hırsızlık yaptığı kafede affedilip yeniden işe alınan kişi, bu kez para kasası ve bahşiş kutusunu çalıp mezarlığa gömdü, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne'de daha önce hırsızlık yaptığı kafede affedilip yeniden işe alınan kişi, bu kez para kasası ve bahşiş kutusunu çalıp mezarlığa gömdü, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Atatürk Bulvarı'ndaki AVM'de bulunan kafede meydana gelen olayda, sabah iş yerine gelen çalışanlar, para kasası ile bahşiş kutusunun çalındığını fark etti.​​​​​​​

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan çalışmada şüphelinin, daha önce de aynı iş yerinden hırsızlık yapan ve sahibi tarafından affedildiği öğrenilen C.A. (38) olduğu belirlendi.

Bahçe duvarından iş yerine giren zanlının, yerini bildiği güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldığı tespit edildi. Ancak olay, iş yerinde bulunan alternatif kameralara yansıdı. Görüntülerden kimliği belirlenen C.A'nın, çaldığı ve açamadığı para kasasını mezarlığa götürüp toprağa gömdüğü belirlendi.

Polis ekiplerince mezarlıkta yapılan aramada kasa bulunurken, gözaltına alınan C.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "iş yeri dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık" suçlarından tutuklandı. İçinde 172 bin lira, 220 avro, 20 leva bulunan para kasası iş yeri sahibine teslim edildi. Öte yandan C.A'nın Edirne Belediyesinde çalıştığı, akşamları ise kafede yarı zamanlı (part time) çalıştığı öğrenildi.

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