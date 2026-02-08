Darülaceze'nin 130 yıllık merhamet modeli BM'de dünyaya tanıtıldı: Küresel ölçekte yaygınlaştırılabilir

Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam, Birleşmiş Milletler'deki panelde Darülaceze modelini anlattı.
Türkiye’nin köklü sosyal bakım kurumlarından Darülaceze, Birleşmiş Milletler’de iyi uygulama örneği olarak uluslararası kamuoyuna tanıtıldı. Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam, “İnsan onurunu merkeze alan bu model, din, dil, ırk ayrımı gözetmeden 130 yıldır ayakta.” dedi. BM ve üye ülke temsilcileri, Darülaceze modelinin küresel ölçekte yaygınlaştırılabileceğine dikkat çekti.
Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam, 2 Şubat 2026 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 64. Sosyal Gelişim Komisyonu Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen
“Sosyal Dayanışmayla Desteklenen Kapsayıcı Uzun Süreli Bakım Sisteminin İnşası: İyi Uygulama Örneği olarak Türkiye'nin 130 Yıllık Merhamet Evi Darülaceze”
başlıklı panelde Darülaceze modelini anlattı.
Panelin moderatörlüğünü de üstlenen Esra Ceceli İslam, Darülaceze’nin Sultan II. Abdülhamid Han tarafından 1895 yılında, İstanbul’daki Müslüman, Hristiyan ve Yahudi toplulukların ortak katkılarıyla kurulduğunu hatırlatarak, “Darülaceze, kuruluşundan bu yana insanlığa din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmeden hizmet etmeyi temel ilke edinmiştir” dedi.
Darülaceze’nin dünyada benzeri az görülen bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan İslam, kurumun özerk yönetim yapısı ve devlet bütçesine yük olmayan bağımsız mali sistemiyle 130 yıldır kesintisiz hizmet verdiğine dikkat çekti.
İslam, “Bağışçılarımız, Darülaceze’ye yaptıkları bağışlarla hem kendi geleceklerini güvence altına alıyor hem de bakıma muhtaç bireylerin yaşamlarına doğrudan katkı sağlıyor. Bu dayanışma modeli, Darülaceze’yi savaşlar, krizler ve büyük toplumsal dönüşümler karşısında ayakta tutan en önemli güçtür” ifadelerini kullandı.
"130 YILLIK SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ÖZERK BİR MODEL"
Konuşmasında Darülaceze’nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın gözetimi altında faaliyet gösterdiğini belirten İslam, bu yapının hizmet kalitesinin sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıdığını söyledi. İki farklı kampüste sunulan fiziki ve sosyal imkânlara da değinen İslam, Darülaceze’nin geleceğe yönelik büyüme ve iş birliği vizyonunu paylaşarak, “
Nüfusu hızla yaşlanan dünyada, sürdürülebilir yaşlı bakım modellerinin geliştirilmesi için tüm ülkelerle tecrübemizi paylaşmaya ve iş birliğine hazırız”
dedi.
Panele katılan Katar Sosyal Gelişim ve Aile Bakanı Buthaina bint Ali Al Jabr Al Nuaimi ise küresel ölçekte artan yaşlı nüfus, kronik hastalıklar ve zayıflayan aile bağlarının, kapsayıcı ve uzun süreli bakım sistemlerini zorunlu hale getirdiğini vurguladı. Al Nuaimi,
“Darülaceze’nin insan onuru, şefkat ve eşitlik temelli modeli, yalnızca teorik bir yaklaşım değil, sahada başarıyla uygulanmış bir örnektir. Devletler bu modelden ilham alarak ortak politikalar geliştirmelidir”
diye konuştu.
Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan da dünyada ortalama yaşam süresinin 74 yıla yükseldiğini ve önümüzdeki 50 yıl içinde 65 yaş üstü nüfusun 2,2 milyara ulaşmasının beklendiğini hatırlattı.
Çalışkan, “Türkiye’de sosyal politikalar, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla şekillenmektedir. Darülaceze, bu anlayışın tarihsel ve kurumsal karşılığıdır” ifadelerini kullandı.
"İNSAN ONURU VE DAYANIŞMA TEMELLİ ULUSLARARASI VİZYON"
Azerbaycan Cumhuriyeti Çalışma ve Nüfusun Sosyal Korunması Bakan Yardımcısı Hidayat Abdullayev ise Darülaceze’nin 130 yıllık tecrübesinin yalnızca bir kurum tarihi değil, aynı zamanda evrensel değerler sistemi sunduğunu belirterek,
“Bu modeli asıl güçlü kılan, yaşından ziyade insan onurunu merkeze alan yönetim anlayışıdır”
dedi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Diene Keita, Türkiye’yi ve Darülaceze’yi kapsayıcı uzun dönem bakım hizmetlerinde “parlak bir örnek” olarak nitelendirirken, BM Pakistan Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmad da Darülaceze’nin, şefkat ve toplumsal dayanışmanın uzun vadeli ve başarılı bir modele nasıl dönüşebileceğinin somut bir kanıtı olduğunu söyledi.
Panelde söz alan Slovenya ve Avusturya temsilcileri de kendi ülkelerindeki uzun dönemli bakım sistemlerine ilişkin tecrübelerini paylaşırken, Uluslararası Yaşlanma Federasyonu BM Baştemsilcisi Cynthia Stuen, Darülaceze’nin toplumsal kriz koşullarında doğmuş olmasının, günümüz küresel sorunları açısından modeli daha da anlamlı kıldığını ifade etti.
Birleşmiş Milletler çatısı altında geniş katılımla gerçekleştirilen panel, Darülaceze’nin 130 yıllık merhamet ve dayanışma temelli bakım modelinin, küresel yaşlanma sorununa yönelik ilham verici ve uygulanabilir bir çözüm olarak öne çıktığını bir kez daha ortaya koydu.
