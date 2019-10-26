Hayat Dededen kalma değirmeninin çarkını torunu döndürüyor
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Dededen kalma değirmeninin çarkını torunu döndürüyor

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde Enes Kaya, büyük dedesinden kalma, yıllara ve teknolojiye meydan okuyan asırlık su değirmenine sahip çıkarak işletmesini devraldı. Ata yadigarı emanete sahip çıkan Kaya, "Dedemizden kalan bir mirastır, bırakmayalım yok olmasın dedik" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Enes Kaya
Enes Kaya

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, yıllara ve teknolojiye meydan okuyan, asırlık dede yadigarı su değirmenini torunu işletiyor.

Tanrıverdi köyüne bağlı Kürekli mezrasında, bir asır önce babasının dedesi tarafından yaptırılan su değirmenine sahip çıkan 22 yaşındaki Enes Kaya, dede emaneti değirmenin çarklarını döndürerek buğday öğütmeye devam ediyor.

Zamana ve teknolojiye direnen su değirmeninde, yöre halkının yanı sıra çevre köylerden gelenlere de hizmet veriliyor.

Büyük dedesinin asırlık emanetine sahip çıkan Kaya, değirmen çarkının bir asırdır döndüğünü ve teknolojiye rağmen dönmeye devam edeceğini söyledi.

Köylüler rağbet gösteriyor

Su değirmeninin taş ve diğer malzemelerinin bir asır önce yapıldığını ve orijinalliğini koruyup sorunsuz şekilde çalıştığını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

  • "Bu yapı, asırlık bir su değirmenidir. Şeyh Mustafa dedem tarafından zamanında yapılmıştır. Değirmen taşları hazır taş değil, yer altından çıkan yontma taşlardır. Dedemin zamanında, iki değirmen yapılmış. Bir değirmen kapandı, bu değirmeni de babam ve akrabalarımız onarıp faaliyete koydu. Dedemizin emanetine sahip çıkmışız. Çevredeki köylerde bulunan vatandaşlar elektrik değirmenine göre su değirmenine daha çok rağbet gösteriyor."

Aynı zamanda da su değirmeni olan yapı.

Kaya, değirmen rağbet görmese dahi dede yadigarını korumak istediğini belirterek, asırlık işletmeyi gelecek nesillere bırakmak istediğini dile getirdi.

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