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Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasıyla 12 bin 519 hekimin ataması yapıldı

Sağlık Bakanlığı, 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasıyla 12 bin 519 hekimin atamasının gerçekleştirildiğini açıkladı. Tebligat metni ve isim listeleri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlandı.

Halil Akkoç
08:11 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 08:14 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak
12 bin 519 hekimin ataması yapıldı.
12 bin 519 hekimin ataması yapıldı.

Sağlık Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası sonucu Bakanlığımız birimlerine 11 bin 462'si pratisyen hekim ve bin 57'si uzman hekim olmak üzere toplam 12 bin 519 hekimin ataması yapılmıştır. Tebligat metni ve isim listeleri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır. Değerli hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar dileriz."
#Sağlık Bakanlığı
#Devlet Hizmeti Yükümlülüğü
#Doktor
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