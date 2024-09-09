Hastalık sezonu başlıyor

Çocukların en sık yakalandıkları hastalıklar arasında üst solunum yolu enfeksiyonları, ishal, bulantı, kusma gibi belirtilerle başlayan rahatsızlıklar ile kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve su çiçeği gibi yüksek bulaşıcı özelliğe sahip döküntülü hastalıklar bulunuyor. Uzmanlar bu hastalıklara karşı çok çalışan bir bağışıklık yerine sağlam bir bağışıklığın önemli olduğunu vurguluyor. Okulların açılmasıyla birlikte çocukların kalabalık ve kapalı ortamlarda geçireceği sürenin artacağına dikkat çeken 29 Mayıs Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ceyda Doğançay Karahan, "Bu durum virüslerin ve bakterilerin kapalı ortamlarda yayılma hızını ve bulaşma olasılığını arttıracak. Önümüzdeki günlerde üst solum yolu enfeksiyonları, kusma, ishal gibi vakalarda artış olacak. Sağlıklı bir çocuğun yılda 10-12 defaya kadar basit üst solum yolu enfeksiyonu geçirmesini normal olarak kabul ediyoruz. Önemli olan ne kadar sıklıkta bu enfeksiyonları geçirdiği değil, ne kadar ağır ya da ne kadar hafif atlattığı. Sağlam bağışıklığı olan çocukların çok büyük bir kısmı bu enfeksiyonları hafif bir şekilde atlatıyor" dedi.

Dr. Ceyda Doğançay Karahan,

SAĞLIK HİJYENDEN GEÇİYOR

Çocuklara en az 20 saniye su ve sabun ile el yıkama alışkanlığı kazandırılmasının önemine işaret eden Karahan, "Yemek yemeden önce, elini ağzına götürmeden önce ya da tuvalet sonrası gibi belirli rutinlerle çocuğa aşılamak şart. Onun dışında kapalı ortamda virüs ve bakteriler çok yayılıyor. Bu neden sık sık havalandırmak gerekiyor. Ders aralarında çocuklar mutlaka dışarıya çıkmalı ve bu hava dolaşımı sağlanmalı. Hastalık belirtisi olan kişilerle yakın temasta bulunmamak da önemli" diye konuştu. Karahan, okula başlayan çocukların aşılarının eksiksiz olmasını tavsiye etti.

ÜÇLÜ DİRENÇ İÇİN ÜÇ YOL

Karahan bağışıklığın güçlü tutulması için alınması gereken üç önlemi şöyle sıraladı: "İlk olarak katkı ve koruyucu maddesi içeren abur cuburlardan uzak, sağlıklı bir beslenme programı oluşmalı. Kahvaltı atlatılmamalı.İkinci olarak düzenli ve kaliteli bir uyku uyumalarını istiyoruz. Bunun için de en geç 9-10 gibi çocuklar yataklarında uykuya geçiş halinde olmalılar. Son olarak aktif spor yapanların bağışıklık sistemi daha sağlam oluyor. O yüzden bir spor dalında aktif olmaları çok önemli.Ekstra takviyeler gereksiz, çok çalışan değil sağlam çalışan bir bağışıklık çocuklar için yeterli."

Antibiyotik son çare

Tüm önlemlere rağmen çocuğun hasta olması durumunda hemen antibiyotiğe başvurulmaması gerektiğinin altını çizen Karahan, şunları söyledi: "Gereksiz antibiyotik kullanımı bizim vücudumuzun direncini düşürüp bakterilerin direncini artırarak bir sonraki hastalığı daha zor atlatmamızı sağlıyor. Tabii ki gerekli olduğu durumlarda hekiminiz zaten size antibiyotik reçete edecektir ve nasıl kullanacağınızı da söyleyecektir. Evde uygulayabileceğimiz tedaviler var. Burnu tıkalı olan çocuğun serum fizyolojik ile burnunun açılması, ateşi 38 derece üzerinde ise ateş düşürücüler ile müdahale edilmesi ve çocuğun aldığı sıvı miktarının arttırılması, istirahat etmesi gibi. Çocuğun hastalığı 3 günden uzun sürüyor, ateşi çok yüksek ve dirençli seyrediyor, yoğun balgamlı öksürük, hırıltı, hışıltı, kulak ağrısı gibi ek şikayetler varsa, mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor."











