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Hayat

Sağlıkta yurt dışına açılıyoruz: Yaşlı sağlığı köyleri kurulacak

Küresel sağlık pazarında önemli bir oyuncu olan Türkiye, aralarında İngiltere ve Almanya’nın da olduğu 21 ülkede ileri tanı merkezleri ve hastaneler açılması için proje başlattı. Geriatri (İleri yaşlı sağlığı) alanında yaşlı bakım köyleri kurulacak ülkelerde devlet kurumlarıyla ortak pilot projeler de gerçekleştirilecek.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 31/08/2024 السبت
Güncelleme: 04:43 - 31/08/2024 السبت
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Gelişmiş sağlık altyapısı, yüksek kaliteli hizmetleri ve uygun maliyetleriyle sadece bu yıl 800 bini aşkın sağlık turistine şifa dağıtan Türkiye, özellikle Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden gelen sağlık turistlerinin ilgisini çekiyor. Son yıllarda yapılan yatırımlar ve uluslararası standartlara uygun hastaneler, Türkiye'nin bu alandaki konumunu güçlendiriyor. Ülkenin önde gelen sağlık kuruluşları, modern teknolojiler ve uluslararası akreditasyonlarla donatılmış durumda. Estetik cerrahi, diş tedavileri, onkoloji ve kardiyoloji gibi alanlarda kendini gösteriyor.


POTANSİYELİ YÜKSEK PAZARLARA AÇILIYOR

Türkiye, sağlık turizmi potansiyelini daha da artırarak küresel sağlık pazarında önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor. 2024 yılının ikinci çeyreğinde 801 bin 723 turist sağlık hizmeti almak için Türkiye’ye geldi. Buradan 1 milyon 621 bin 922 dolar tutarında gelir elde edildi. Sağlık Bakanlığı Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ), Türkiye’nin 2024 hedeflerine ulaşması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sağlık turizmine ilişkin stratejik hedeflerini belirledi. Bu hedefler çerçevesinde potansiyeli yüksek olan İngiltere, Almanya, Rusya, Bosna Hersek, Ukrayna, Bulgaristan, Sırbistan, Kosova, Romanya, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Afganistan, Pakistan, Irak, Katar, Kuveyt ve Bahreyn gibi ülkelere yoğunlaşılacak.


SAĞLIK TURİZMİNDE İŞ BİRLİĞİ

Türkiye’nin sağlık turizminin yurt dışı tanıtımlarında kullanılacak üst bir ülke markası ile hedef ülkelere dönük stratejik tanıtım ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilecek. Hedef ülkelerde sağlık turizmi koordinasyon ofisleri, ileri tanı merkezleri ve hastaneler açılması için işbirliği fırsatları değerlendirilecek. Yabancı devlet kurumları ve sigorta şirketleri ile anlaşmalar yapılacak. Geriatri alanında yaşlı bakım köyleri ve kür merkezleri kurulması amacıyla ortak projeler yürütülecek. Sağlık termal turizmi işletme sayısı artırılırken, pilot projeler hayata geçirilecek.


ŞİKAYET VE MEMNUNİYETE TAKİP

Sağlık turizmine ilişkin teşvik, yetkilendirme, denetim, şikayet, kayıt ve istatistik bilgileri USHAŞ tarafından koordine edilecek. Sağlık turisti olarak gelen hastalar için şikayet ve memnuniyetin izlenebildiği bilişim altyapısı oluşturulacak.


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