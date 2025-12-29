Dışarıdan gelen tasarımla lider olunmaz

Programda, yerli ve milli olarak Türk mühendisler tarafından geliştirilen Küre Dijital Ansiklopedi’nin tanıtımını Küre Ansiklopedi Danışman Kurulu Üyesi Dr. Nihal Fırat Özdemir ile Küre Dijital Ansiklopedi Proje Koordinatörü Muttalip Erdoğan yaptı. 161 bin kullanıcıya ulaşan ansiklopediyle ilgili Yeni Şafak’a konuşan Özdemir, 2-3 yıllık bir arka planı olduğunu dile getirdi. Küre’yi klasik bir ansiklopedi olarak düşünmemek gerektiğini aktaran Özdemir, “Bu ansiklopedi güncellemeye açık ve müellifleri belli bir ansiklopedi. Herkes yazar olabilir, ancak madde yazan kişi kimliği açık yazıyor ve onay süreçlerinden geçiyor. Çünkü bilginin hızla yayıldığı, ama hakikate ulaşamadığımız bir çağda maskelerin, anonim hesapların ve algoritmaların içerisinden bir hakikatin çıkmasını beklemek gerçekçi değil. Zaten hakikat dediğimiz şey size gerçeğin garantisini vermez, doğrulanabilir olmasının garantisini verir. Küre’nin yaptığı tam olarak bu” ifadelerini kullandı.