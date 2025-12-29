Dışarıdan gelen tasarımla lider olunmaz

KÜME Vakfı’nın “Tasarım İşi” etkinliği “Her Şey Tasarımdır” mottosuyla gerçekleştirildi. Programın son etkinliği olan “Geleceği Tasarlamak” oturumuna eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar’la katılan Selçuk Bayraktar, “Fikir ve tasarım dışarıda olduğunda siz ancak takipçi olabiliyorsunuz, asla yön verici veya lider olamıyorsunuz” ifadelerini kullandı.
Kültür Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından düzenlenen “Tasarım İşi” etkinliği “Her Şey Tasarımdır” mottosuyla Haliç Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Kültür Medeniyet Vakfı’nın tasarım ekosistemi Alan’ın ikinci etkinliği olan program, KÜME Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Eren’in açılış konuşmasıyla başladı. Cumartesi günü akşama kadar süren etkinlikte, akademiden endüstriye, kamudan girişimcilik dünyasına kadar geniş bir yelpazeden konuşmacılar, tasarımın her alana nasıl yansıdığını ele aldı.
Programın son etkinliği, KÜME Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Mütevelli Heyeti Üyesi Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın “Geleceği Tasarlamak” temasıyla yapılan özel oturum oldu. Her şeyin bir tasarım olduğunu izleyicilere de yaşatan oturumun arka plan görselleri, İstanbul Boğazı görüntülerinden oluşturuldu. Konuşmacılar, vapur koltuğu tasarımındaki koltuklarda otururken, salondakilere simit dağıtıldı ve her şeyin bir tasarım olduğu vurgulandı.
LAZ UÇAK YAPINCA BALIĞA BENZER
Konuşmasında, Baykar’ın bütün tasarımlarında tümüyle özgün bir form seçildiğini söyleyen Selçuk Bayraktar, “Baykar’ın tasarımla alakalı en önemli sözü nedir diye sorsanız, rahmetli babamın bir lafı vardı, ‘İnsanlar uçak yaptığında kuşa benzer ama Laz uçak yapınca balığa benzer.’ Baykar’ın hikayesinde, özünde kimseye benzememek var” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin çok büyük bir üretim ülkesi olduğunu vurgulayan Bayraktar, sanatta, kültürde, medeniyet çalışmalarında her türlü üretimin yapıldığını ancak fikir ve tasarımın dışarıdan geldiğini belirtti. Bayraktar, “Fikir ve tasarım dışarıda olduğunda siz ancak takipçi olabiliyorsunuz, asla yön verici veya lider olamıyorsunuz” dedi.
KİMLİĞİMİZİ DAHA GÜÇLÜ KORUYABİLİRİZ
KÜME Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise bir kişinin bir şeyi tasarlarken hayata bakışını, kültürünü ve değerlerini mutlaka ona yansıttığını belirterek, “Biz de şimdi hayatımızın her alanında başkalarının zihin dünyalarının ürünü olan tasarımlarla çözümler bulmaya çalışıyoruz. Bunlar bizim rahatlık veya değerlerimizden gelen tercihlerimizin bile önüne geçebilir halde hayatımızı yönlendiriyor. Kendi çözümlerimizi bulabilsek, kaynaklarımızdan da alacağımız güçle tasarımlarımızı yapabilsek ve bunları dünya çapında markalaştırabilsek, o zaman küreselleşmenin ezdiği zeminde kimliğimizi daha güçlü şekilde korumak ve geleceğin sorunlarına yeni çözümler bulabilmek için bir araç haline getirebiliriz. KÜME bunun derdinde” diye konuştu.
KÜRE ANSİKLOPEDİ HAKİKATİ VAAD EDİYOR
- Programda, yerli ve milli olarak Türk mühendisler tarafından geliştirilen Küre Dijital Ansiklopedi’nin tanıtımını Küre Ansiklopedi Danışman Kurulu Üyesi Dr. Nihal Fırat Özdemir ile Küre Dijital Ansiklopedi Proje Koordinatörü Muttalip Erdoğan yaptı. 161 bin kullanıcıya ulaşan ansiklopediyle ilgili Yeni Şafak’a konuşan Özdemir, 2-3 yıllık bir arka planı olduğunu dile getirdi. Küre’yi klasik bir ansiklopedi olarak düşünmemek gerektiğini aktaran Özdemir, “Bu ansiklopedi güncellemeye açık ve müellifleri belli bir ansiklopedi. Herkes yazar olabilir, ancak madde yazan kişi kimliği açık yazıyor ve onay süreçlerinden geçiyor. Çünkü bilginin hızla yayıldığı, ama hakikate ulaşamadığımız bir çağda maskelerin, anonim hesapların ve algoritmaların içerisinden bir hakikatin çıkmasını beklemek gerçekçi değil. Zaten hakikat dediğimiz şey size gerçeğin garantisini vermez, doğrulanabilir olmasının garantisini verir. Küre’nin yaptığı tam olarak bu” ifadelerini kullandı.