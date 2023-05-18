Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan vekaletle kurban organizasyonuyla ilgili önemli açıklama: Deprem bölgesine öncelik verilecek

Yaşadığımız 'asrın felaketi' sebebiyle bu sene deprem bölgesine ve yurt içine öncelik vereceğiz. Buralardaki mağdur olan kardeşlerimizin acılarını hafifletip bayram sevinçlerini çoğaltmanın gayreti içinde olacağız inşallah. Bununla birlikte ülkemizin diğer bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ve bütün dünyadaki mazlum, mağdur ve muhtaçlara da milletimizin iyilik elini uzatmaya devam edeceğiz. Dünyanın öyle yerleri var ki; 1 yıl boyunca Türkiye'deki Müslüman kardeşlerinin kurban ikramını bekleyen milyonlarca belki de milyar civarında fakir fukara, garip, mazlum, mağdur insan var. Onları görmezden gelmek bizlere yakışmaz. Bu el, ırkına, rengine, diline, mezhebine ve hatta inancına bakılmaksızın tüm insanlığa uzanmaktadır"