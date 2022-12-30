Hayat Dogecoinin ilhamı olan köpek kansere yakalandı
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'Dogecoin'in ilhamı olan köpek kansere yakalandı

"Dogecoin" kripto para biriminin ortaya çıkmasında ilham kaynağı olan 17 yaşındaki Kabosu'ya lösemi teşhisi konuldu. Kabosu'nun sahibi, "Her şey yoluna girecek. Çünkü gücümüzü tüm dünyadan alıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
​Dogecoinin ilhamı olan köpek kansere yakalandı
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Sosyal medyada viral olan "doge" caps'ine ilham veren Shiba Inu köpeğin sahibi, köpeğinin lösemiye yakalandığını duyurdu.

17 yaşındaki Kabosu'nun, lösemi ve karaciğer hastalığı nedeniyle durumunun kritik olduğunu söyleyen sahibi Atsuko Sato, "Her şey yoluna girecek. Çünkü gücümüzü tüm dünyadan alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kabosu'nun yemek yemeyi bıraktığını söyleyen Sato, köpeğine lösemi ve akut kolanjiyohepatitten teşhisi konulduğunu belirtti. Sato, antibiyotik kullanmaya başlayan Kabosu'nun, eskiye göre, "daha yavaş hareket ettiğini" söyledi.

"Dogecoin" kripto para birimine de ilham vermişti

Independent'ın haberine göre 'Doge' mimi, ilk olarak Reddit ve Tumblr gibi sitelerde popülerlik kazandı. İnternet kullanıcıları Kabosu'nun yüzünü ünlü simge yapıların ve hamur işlerinin üzerine fotoşopla yerleştirdi.

Kabosu'nun görüntüsü daha sonra Oreo tarafından pazarlamada ve Stockholm'de metro istasyonlarındaki reklamlarda kullanıldı.

"Doge" capsi daha sonra 2013'te "şaka amaçlı" alternatif bir kripto para birimi olan Dogecoin'e ilham kaynağı oldu.

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