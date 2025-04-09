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Doğum yardımı başvuruları başladı

Doğum yardımı başvuruları başladı

04:009/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Doğum yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini belirterek, “Doğum yardımı başvurularımızı e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden destek alabilecek" ifadelerini kullandı. Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Bakan Göktaş, “Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak. Çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek" dedi.


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