Doktoru darp eden şahıslar tutuklandı

Edinilen bilgiye göre Kayseri Şehir Hastanesi’nde meydana gelen ’Görevi Başındaki Doktora Karşı Kasten Yaralama, Tehdit ve Hakaret’ olayı ile ilgili olarak Yenişehir Şehit Nuri Yazanel Polis Merkezi Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı. Çalışmalarda olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen T.E. ve O.B. ekiplerce yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.E. ve O.B.; çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.