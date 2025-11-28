Yeni Şafak
Doktoru darp eden şahıslar tutuklandı

KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ'NDE GÖREVİ BAŞINDA DOKTORU DARP EDEN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI.

Kayseri Şehir Hastanesi’nde görevi başında doktoru darp eden iki kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Şehir Hastanesi’nde meydana gelen ’Görevi Başındaki Doktora Karşı Kasten Yaralama, Tehdit ve Hakaret’ olayı ile ilgili olarak Yenişehir Şehit Nuri Yazanel Polis Merkezi Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı. Çalışmalarda olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen T.E. ve O.B. ekiplerce yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.E. ve O.B.; çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmak amacıyla büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü şiddeti kınıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın güvenli bir ortamda görev yapabilmeleri amacıyla sürdürdüğümüz mücadele kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

#Kayseri
#Doktor
#Hastane
