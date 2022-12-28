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Dolandırıcının yeni tuzağı: İlamsız icra takibi

Her geçen gün dolandırıcılık konusunda yeni yöntemler ortaya çıkıyor. İlamsız icra takibi ise dolandırıcıların yeni tuzağı oldu. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların, kimlik bilgisini edindiği kişileri icra dairesine belgeye ihtiyaç duymadan sahte borç bildirimi sonrası ilamsız icra takibiyle mağdur ettiğini söyledi.

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Haber Merkezi DHA
Dolandırıcının yeni tuzağı: İlamsız icra takibi
Foto/Arşiv

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların son günlerde ilamsız icra takibi yöntemiyle mağdur ettiğini söyledi. Dolandırıcıların, kimlik bilgisini edindiği kişileri sahte borç bildirimiyle kandırdığını belirten Gündüz, "Dolandırıcılar hiçbir belgeye gerek duymadan icra dairesinden gerçekleştirilen icra takibi gönderiyor. İlamsız demek mahkeme kararına dayanmayan icra takibi anlamı taşır. Alacaklı olmayan insanlar icra takibi başlatabiliyor. Harcı yatıran kişi, kimlik bilgisini edindiği vatandaşları borçlu gösterebiliyor" dedi.

'7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDİLMEZSE BORÇ KABUL EDİLİYOR'

Borcu olmadığı halde dolandırılan kişilerin, icra tebligatına 7 gün içinde itiraz etmesi gerektiğini kaydeden Neşet Gündüz, itiraz yapılmamasının, borcun kabul edildiği anlamı taşıdığını vurguladı. Yanlış adrese tebligat gönderip, tüketicinin icrayla tehdit edildiğini belirten Gündüz, "Kişiler vergi dairesinden ya da e-Devlet'ten borcu olmadığına yönelik belge alarak dolandırıcının oyununa karşı koyabilir. İtiraz edilmezse alacaklı olduğunu iddia eden kişi, mala, maaşa haciz koydurabilir. İlamsız icra takibi için herhangi bir belge, senet, fatura, mahkeme kararına gerek olmadığını bilen dolandırıcılar, yüksek olmayan miktarları talep ediyor ve genellikle yaşlıları kandırıyor. Eğer ödeme emrindeki miktarı ödediyseniz karşı tarafa dava açma hakkınız var. İcra takibine itiraz edilmediği için parayı ödemek zorunda kalan kişi, borçlu olmadığı halde ödediği parayı geri istemek için 1 yıl içinde dava açmalı" diye konuştu.

Gündüz, icra dairelerindeki dosyaların yüzde 90'ının ilamsız icra takiplerinden oluştuğunu da söyledi.

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