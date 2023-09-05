'Doru: Macera Adası' vizyona girdiği ilk haftada zirveye yerleşti

Yılın ilk 8 ayında en çok izlenen 10 filmden üçü yerli yapım oldu. 345 filmin vizyona girdiği 2023 yılının ilk 8 ayında, toplam izleyici sayısı 21 milyon 399 bin 119'a ulaştı. "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa", 2 milyon 852 bin 910 izleyiciyle yılın ilk 8 ayında en çok izlenen film oldu.