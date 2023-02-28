DSÖ Direktörü: Türkiye elinden gelenin en iyisini yapıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, deprem bölgesinde temaslarda bulundu.

Ghebreyesus, ziyaretlerinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi.

Hatay'daki sahra hastanesinde yaptıkları görüşmenin ardından açıklama yapan Ghebreyesus, DSÖ'nün kendisine aktarılan öncelikler doğrultusunda her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Ghebreyesus, geçmiş olsun dileklerini iletti, kalbinin Türk halkıyla olduğunu ve yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı dilediğini aktardı.

"Türkiye, elinden gelenin en iyisini yapıyor"

Ghebreyesus, depremin büyüklüğüne ilişkin ise Türkiye'de sarf edilen çabalara işaret etti:

Bu depremin ve etkisinin gerçekten büyük olduğuna tekrar dikkat çekmek istiyorum. Türkiye, elinden gelenin en iyisini yapıyor. Ancak Türkiye'nin aynı zamanda uluslararası yardıma ihtiyacı var. Dünya Sağlık Örgütü olarak bize aktarılan öncelikler doğrultusunda her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum.

"En büyük felaketlerden biri"

Gaziantep'ten Antakya'ya karayoluyla geldiklerini ve yolda gördükleri yıkımın inanılmaz boyutlarda olduğunu dile getiren Ghebreyesus, depremin yalnızca bu bölgeyi değil, 11 ili etkilediğine dikkati çekti.

Ghebreyesus, depremin etkisine ilişkin "44 binden fazla insanın ölümü ve 108 binden fazla insanın yaralanmasıyla bu, yakın tarihte gerçekleşen en büyük felaketlerden biri." değerlendirmesini yaptı.

"Hiç kolay bir iş değil"

Şu ana kadar gerçekleştirilen 55 bin tahliyenin hiç kolay bir iş olmadığını vurgulayan DSÖ yetkilisi, sahada çalışanlara ve özellikle 14 bin kişiden oluşan UMKE görevlileri ile gönüllülerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Uluslararası topluma yardım çağrısı

Son olarak Ghebreyesus, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler finansmanı yoluyla vadettikleri yardımı yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Türk halkıyla dayanışmasını göstermek, sağlık yetkilileri, çalışanlar ve depremzedelerle görüşmek üzere dün Gaziantep'e gelmişti.

Ghebreyesus'un Hatay teması

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'nin de eşlik ettiği Ghebreyesus, bugün Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Belçika'nın kurduğu sahra hastanesini ziyaret ederek sağlık personeliyle bir araya geldi.







