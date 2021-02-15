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Dukan Diyeti Nedir, Nasıl Yapılır? 5 günlük dukan diyeti listesi örneği

Dukan diyeti hakkında bilinmesi gerekenler...

Dukan diyeti listesi örneği arayan vatandaşlar, diyetle ilgili detayları merak ediyor. Dukan diyeti yapanlar her fırsatta memnuniyetini dile getiriyor. Peki, dukan diyeti nedir, nasıl yapılır? İşte, 5 günlük dukan diyeti listesi örneği ve daha fazlası...

Haber Merkezi Yeni Şafak
5 günlük dukan diyeti listesi örneği
5 günlük dukan diyeti listesi örneği

Dukan diyeti yüksek oranda protein içeren bir beslenme düzeni olduğu için insanları uzun süre tok tutar. Açlık hissi duymadan Dukan diyeti ile kilo verebilirsiniz. Hızlı kilo vermek sağlıklı bir durum olmamakla birlikte, korunması zordur. Bu diyet ile hem yavaş hem de koruması mümkün şekilde kilo vermek mümkündür. Açlık problemi olmadan kilo vermek isteyen kişiler bu diyetten faydalanabilirler. Normal hızda ve kararlı bir şekilde sonuçlara ulaşabilirsiniz. Sürecin hızlandırılmasını yine de isterseniz bazı yağ yakıcı takviyeleri kullanabilirsiniz. Diyete eklenebilecek çok sayıda yağ yakıcı takviyeler bulunmaktadır. Bunlar arasında en çok tercih edilenler şu şekilde sıralanabilir:

· CLA,

· L Karnitin,

· Termojenik yağ yakıcılar.

Dukan Diyetini Kim Buldu?

Dukan diyetini bulan kişi Dr Pierre Dukan’dır. Kilo yönetimi konusunda uzman bir Fransız pratisyendir. Dukan diyetinde 4 aşama bulunur. İçerisinde yüksek protein ve düşük karbonhidrat içeren besinler vardır. 1970’li senelerden beri Dukan diyeti uygulanmaktadır. Kilo vermek için et dışında her yiyeceği yemekten vazgeçebilecek bir obez hastadan ilham alınarak yaratılan bir diyet olduğu bilinmektedir. Etkileyici miktarda kilo kaybı yaşanmasını sağlar. 2000 senesinde Dukan, Dukan Diyeti kitabını yayınlayarak bu beslenme planı hakkında detaylı bilgiler vermiştir. 32 farklı ülkede yayınlanan bu kitap, kısa sürede çok satanlar arasında girmiştir. Kolay şekilde kilo vermek isteyen kişiler tarafından halen çok tercih edilmektedir. Kilo vermek için tercih edilen diğer Athins diyeti ile benzer yönleri bulunmaktadır.

Dukan Diyetinin Aşamaları Nelerdir?

Dukan diyetinin aşamaları şu şekilde sıralanabilir:

  1. İlk aşama saldırı aşamasıdır. 1 ile 7 gün arasındadır. Sınırsız protein ve günde 1.5 yemek kaşığı yulaf kepeği yenebilir.
  2. Seyir aşaması 1 ile 12 ayı kapsar. Sadece yağsız protein ile nişasta içermeyen sebzelerden tüketmek gerekir.
  3. Üçüncü aşama güçlendirme aşaması olarak adlandırılmaktadır. Sınırsız yağsız protein ve sebzelerden tüketebilirsiniz. Bazı karbonhidratlardan da az miktarda tüketmek mümkündür.
  4. Son aşama olan dengeleme aşamasında süre sınırlaması yoktur. Güçlendirme uygulamalarında kullanılan kurallar kullanılmaktadır. Kilo sabit kaldığı sürece kendiniz kuralları gevşetebilirsiniz.

Temelde diyetin kilo verme ve kiloyu koruma olarak iki aşamada olduğu görülmektedir. Her aşamada ne kadar süre kalmanız gerektiği kilonuza bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte ortalama değerler yukarıda paylaşılmıştır.

Saldırı Aşaması için Dukan Diyetinde Hangi Besinler Tüketilebilir?

Dukan diyetinde tüketilebilecek besinler şu şekilde sıralanabilir:

· Yumurta,

· Yağsız sığır eti,

· Soya peyniri,

· Balık ve kabuklu deniz ürünleri,

· Karaciğer, böbrek ve dil,

· Diyet jelatin,

· Günde bir yemek kaşığı yulaf,

· Dana eti,

· Geyik eti,

· Tavaların yağlanması için 1 çay kaşığı yağ,

· Az miktarda limon ve turşu,

· Shirataki erişte,

· Günde en az 1,5 litre su tüketilmektedir.

Temel olarak diyette yüksek proteinli gıdalar ile birlikte bir iki ekstra besin bulunmaktadır. Her aşamasında farklı besinlerin tüketilmesi gerekir. Yukarıda belirtilen besinler saldırı aşamasına aittir.

Seyir Aşaması için Dukan Diyetinde Hangi Besinler Tüketilebilir?

Seyir aşamasında Dukan diyetinde tüketilebilecek besinlerşu şekilde sıralanabilir:

  • Şalgam,
  • Yeşil fasulye,
  • Enginar,
  • Kuşkonmaz,
  • Dolmalık biber,
  • Spagetti kabağı,
  • Pırasa,
  • Kereviz,
  • Domates,
  • Patlıcan,
  • Brokoli,
  • Lahana,
  • Karnabahar,
  • Mantar,
  • Soğan,
  • Balkabağı,
  • Havuç,
  • 2 yemek kaşığı yulaf kepeği tüketilir.

Örnek Dukan Diyeti Listesi

1. Gün

Kahvaltı: 2 adet haşlanmış yumurta, (yağsız süt ve dana jambon ile hazırlanmış yağsız yumurta)

Öğlen: Yağsız beyaz peynir ve 2 dilim dana jambon, 1 paket sade quark

Akşam: Izgara Dana eti (3 damla sıvı yağ, soya sosu, zencefil, sarımsak, karanfil, karabiber ile sos hazırlanabilir)

2. Gün

Kahvaltı: 1 kase yağsız yoğurt, 1,5 yemek kaşığı yulaf ezmesi ( karıştırarak tüketilir )

Öğlen: 200 gr Kuşbaşı doğranmış tavuk göğüs, 1 paket sade quark ( içerisine1,5 yemek kaşığı yulaf ezmesi eklenmiş)

Akşam: Izgara Balık (3 damla sıvı yağ ile hazırlanmış), doğranmış yeşillik salatası

3. Gün

Kahvaltı: 2 yemek kaşığı Yulaf ezmesi ve yağsız süt ile hazırlanmış karışım

Öğlen: 150 gram kıyma ile hazırlanmış omlet, 2 yumurta ile

Akşam: 3 adet yumurta (3 damla sıvı yağ ile hazırlanmış), 1 paket sade quark

4. Gün

Kahvaltı: 2 yumurta, 1,5 yemek kaşığı yulaf ezmesi ve yağsız süt ile hazırlanmış omlet

Öğlen: 2 yumurta ile hazırlanmış 1 yemek kaşığı zeytinyağlı salata

Akşam: 200 gr somon balığı, haşlanmış kuşkonmaz veya brokoli

5.Gün

Kahvaltı: 2 yumurta ile hazırlanmış yulaflı omlet ( 2 yemek kaşığı yulaf )

Öğlen: 200 gr Kuşbaşı doğranmış tavuk göğüs, 1 paket sade quark

Akşam: Izgara Balık (3 damla sıvı yağ ile hazırlanmış), doğranmış yeşillik salatası

Dukan diyeti sonuçlarını almanız için her aşamaya özel belirlenmiş beslenme planına tam olarak uymanız beklenir. Bol su, meyve ve sebze tüketimi ile birlikte vücutta adeta bir detoks etkisi yaratılır. Kilo kontrolü sağlanmış olur.

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