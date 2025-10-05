Dünya sineması Bodrum'da

Bodrum Sinema ve Kültür Derneği’nin; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle ve Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Kos Belediyesi’nin iş birliğiyle hayata geçirdiği Bodrum Uluslararası Film Festivali (BIFF) dün akşamki resmi törenle başladı. Türkiye ve Yunanistan arasında sanatsal bir köprü kuran festival, 12 yıllık Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sektör Zirvesi deneyiminin üzerine inşa edildi. Bu yıl 14 ülkeden 19 filmi ağırlayan festival, uluslararası yarışma, Bodrum Galaları ve Panorama bölümleriylealtı gün boyunca, yerli ve yabancı hikâyeleri izleyiciyle buluşturacak.

Ödülünü Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı'nın elinden alan Bayram, hayatını anlatan filmin dünyada 50'den fazla ödül kazandığını söyledi. Festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Bayram, "Her yerde ödül alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Engelsiz bir dünyayı kurmaya çalışacağız. Kimsenin engelinden dolayı geri kalmadığı bir dünya istiyoruz. Savaş istemiyoruz, barış istiyoruz, insanlar ölmesin diyoruz. Kardeşlik içinde hep beraber yaşayalım" dedi. Yılın yapımcısı, sinema salonu işletmecisi, dağıtımcısı ve yılın izleyicisi olmak üzere sinema sektörüne katkı ödülleri verilen etkinlikte, 7 Kasım'da gösterime girecek "Bi Umut" filminin ilk gösterimi de yapıldı.