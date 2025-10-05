Yeni Şafak
Dünya sineması Bodrum'da

Halime Kirazlı
5/10/2025, Pazar
G: 5/10/2025, Pazar
AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmine, Uluslararası Bodrum Film Festivali’nde "Halikarnas Balıkçısı" ödülü verildi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmine, Uluslararası Bodrum Film Festivali’nde "Halikarnas Balıkçısı" ödülü verildi.

Bodrum Uluslararası Film Festivali (BIFF) ilk gününde yoğun ilgi gördü. Dünya sinemasının önemli yapımlarını Bodrumlularla buluşturan festivalin açılış töreni dün akşam Bodrum Kalesi'nde yapıldı.

Bodrum Sinema ve Kültür Derneği’nin; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle ve Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Kos Belediyesi’nin iş birliğiyle hayata geçirdiği Bodrum Uluslararası Film Festivali (BIFF) dün akşamki resmi törenle başladı. Türkiye ve Yunanistan arasında sanatsal bir köprü kuran festival, 12 yıllık Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sektör Zirvesi deneyiminin üzerine inşa edildi. Bu yıl 14 ülkeden 19 filmi ağırlayan festival, uluslararası yarışma, Bodrum Galaları ve Panorama bölümleriylealtı gün boyunca, yerli ve yabancı hikâyeleri izleyiciyle buluşturacak.

"Buğday Tanesi"ne Halikarnas Balıkçısı ödülü

Festival kortejiyle başlayan açılış programı, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki törenle sürdü. Açılış töreninde jüri ve sinema sektörüne katkı verenler ödüllendirildi. Gecede, buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi "Halikarnas Balıkçısı" ödülüne layık görüldü.

8 Ekim'de sona erecek

Ödülünü Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı'nın elinden alan Bayram, hayatını anlatan filmin dünyada 50'den fazla ödül kazandığını söyledi. Festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Bayram, "Her yerde ödül alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Engelsiz bir dünyayı kurmaya çalışacağız. Kimsenin engelinden dolayı geri kalmadığı bir dünya istiyoruz. Savaş istemiyoruz, barış istiyoruz, insanlar ölmesin diyoruz. Kardeşlik içinde hep beraber yaşayalım" dedi. Yılın yapımcısı, sinema salonu işletmecisi, dağıtımcısı ve yılın izleyicisi olmak üzere sinema sektörüne katkı ödülleri verilen etkinlikte, 7 Kasım'da gösterime girecek "Bi Umut" filminin ilk gösterimi de yapıldı.

Ücretsiz gösterimler açıkhavada
Bitez Plajı, Bodrum Kalesi ve Oasis Açık Hava Meydanı’nda yapılacak gösterimler halka ücretsiz olarak sunulacak. Farklı ülkelerden filmlerin izleyicilerle buluşacağı ve çeşitli etkinliklerin yapılacağı festival, 8 Ekim'de sona erecek. Detaylı program için
ziyaret edebilirsiniz.




