Bodrum Uluslararası Film Festivali başladı

Bu yıl ilki düzenlenen Bodrum Uluslararası Film Festivali dün gösterilen üç filmle başladı. Ülkemiz ve dünya sinemasını Bodrumlu sinemaseverlerle buluşturan festivalde usta yönetmenlerin söyleşileri sinemaseverleri bekliyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve İstanköy Adası Belediyesi işbirliğiyle Bodrum Sinema ve Kültür Derneği tarafından düzenlenecek festival, 8 Ekim'e kadar birbirinden güzel filmlere ev sahipliği yapacak. Gösterimler, dün Dardenne kardeşlerin Fransa Belçika ortak yapımı "Genç Anneler"iyle başladı. Ardından Michal Kwiecinski'nin "Chopin, Paris'te Bir Sonat" eseri gösterildi.
Festival boyunca Bodrum Galaları başlığında üç filmin gösterimi yapılacak. Yönetmen ve oyuncuların katılımıyla söyleşilerin de yapılacağı bu etkinliğin ilk filmi dün akşam gösterildi. Vizyon için gün sayan Vuslat Saraçoğlu, "Bildiğin Gibi Değil"ini katılımcılarla buluşturdu. Üç kardeşin babalarınınn ölümü üzerine Tokat'a gelmesi üzerinden şekillenen film, kardeşlerin ilişkileri üzerinden oldukça çarpıcı ve şaşırtıcı bir sona evriliyor. Sürprizi kaçmasın diye daha fazla bir şey yazamıyorum ama filmin sonunda 5 dakika boyunca aralıksız ekrana baktığımı söyleyebilirim. Başrolde üç kardeşi canlandıran Serdar Orçin, Alican Yücesoy ve Hazal Türesan'ın performansları etkileyiciydi. Film sizi bir dakika bile sıkmayan bir akıcılıkta. Tabi bunda yönetmenin görsel hafızası ve bunu en iyi şekilde ekrana yansıtması da etkili.
Gösterim sonrası soruları yanıtlayan, eleştiri ve önerileri dinleyen yönetmen Saraçoğlu, Tokat'ta çekim yapma nedenini "Bildiğim yerde çekim yapmak istedim" diye açıkladı."Üç kardeş olmayı da biliyorum" diyen yönetmen, eserinde çevresinden bildiği hikayeleri böyle bir kurguyla anlatmak istediğini söyledi. Sekiz yıl önce yazmaya başladığı hikayede anne-kız arasındaki ilişkilerin konuşulmayan yönlerinin kendisini etkilediğini söyleyen Saraçoğlu, anlatımı bunun üzerine kurduğunu ifade etti.