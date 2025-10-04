Bodrum Uluslararası Film Festivali başladı

Festival boyunca Bodrum Galaları başlığında üç filmin gösterimi yapılacak. Yönetmen ve oyuncuların katılımıyla söyleşilerin de yapılacağı bu etkinliğin ilk filmi dün akşam gösterildi. Vizyon için gün sayan Vuslat Saraçoğlu, "Bildiğin Gibi Değil"ini katılımcılarla buluşturdu. Üç kardeşin babalarınınn ölümü üzerine Tokat'a gelmesi üzerinden şekillenen film, kardeşlerin ilişkileri üzerinden oldukça çarpıcı ve şaşırtıcı bir sona evriliyor. Sürprizi kaçmasın diye daha fazla bir şey yazamıyorum ama filmin sonunda 5 dakika boyunca aralıksız ekrana baktığımı söyleyebilirim. Başrolde üç kardeşi canlandıran Serdar Orçin, Alican Yücesoy ve Hazal Türesan'ın performansları etkileyiciydi. Film sizi bir dakika bile sıkmayan bir akıcılıkta. Tabi bunda yönetmenin görsel hafızası ve bunu en iyi şekilde ekrana yansıtması da etkili.