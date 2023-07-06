Dünyanın en geniş yazma eser kataloğu

İstanbul, Kütahya, Diyarbakır, Kayseri, Balıkesir, Amasya, Kastamonu, Erzurum, Edirne, Çorum, Sivas, Manisa, Konya, Ankara’da bulunan 25 farklı kütüphaneden taramaları tamamlanan 630 bin eser tüm ayrıntılarıyla dijitale aktarıldı. Bu sayede herkes orijinal el yazmalarına kütüphanelere gitmeye gerek kalmadan erişebilecek. Portal; Almanya, Amerika, Fransa ve Arap ülkelerindeki birçok kütüphanenin kataloglarından çok daha geniş çalışmaya ev sahipliği yapıyor. Bu eserler arasında İbn-i Sina’nın el yazmalarından Abdulkadir Geylani’ye, Fahreddin er-Râzî’den Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye kadar birçok isim var. Aktarılan eserlerin büyük çoğunluğu medreselerde okutulan kitaplar ve fıkıh, tefsir eserlerinden oluşuyor.

Üç ay deneme yayını yapacak portalda içerik yenilenmesi, koleksiyon eklenmesi ve ayrıntılı katalog yüklemeleri tamamlanacak. Eserlerin görüntülerinin çekilmesi ve dijitalleştirilmesi işlemleri Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı birimi tarafından gerçekleştirildi. Portalda görüntüsü olmayan matbu eserlerin çekimleri ise önümüzdeki aylarda yapılacak. Yazma eserler kataloglanırken ilk olarak eser ve müellif haklarının doğruluğu kontrol ediliyor. Bu sayede bugüne kadar yapılan hataların hepsi de giderilmiş olacak. Daha sonra konusuna göre tasnif edilip, alfabe, yazı türü, boyutları, cilt numarası ve cilt özellikleri gibi çeşitli bilgiler giriliyor. Sistem, bu bilgilerde eksiklik ve hata olması durumunda üyelerin geri bildirim vereceği bir alan da sağlıyor. Araştırmacılar ve ilgililer portal.yek.gov.tr adresine ücretsiz üye olarak, içeriklerden faydalanabilir.