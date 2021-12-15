Hayat Dünyanın en uzun tren seyahati 21 günde 18 bin 755 kmmesafe kat ediyor
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Dünyanın en uzun tren seyahati: 21 günde 18 bin 755 km mesafe kat ediyor

Aralık ayının başında Laos’ta açılan yeni bir demir yolu güzergahı ile dünyanın en uzun tren yolculuğu hayata geçecek. Portekiz’den trene binen bir gezgin, 21 günlük seyahat sonunda 18 bin 755 km yol kat ederek Singapur’a ulaşabilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünyanın en uzun tren seyahati: 21 günde 18 bin 755 km mesafe kat ediyor
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Demiryolu turizmi eklenen yeni rotalarla dünya üzerinde gelişimini sürdürürken, tren ile seyahat meraklılarını sevindiren bir gelişme yaşandı. Daily Mail’in haberine göre bu ayın başlarında Laos’ta bir demir yolu güzergahının kullanılmaya başlanması sayesinde, Güney Portekiz’de bulunan Lagos kentinden Singapur’a trenle seyahat etmek mümkün hale geldi. Dünyanın en uzun tren seferinin yolculara yaklaşık bin ile bin 100 euroya mal olması bekleniyor.

GECELERİ KONAKLAMA MÜMKÜN

Yolculuk sırasında gezginlerin evrak işlemleri için Lizbon, Madrid ve Paris’te bir gece, Moskova ve Pekin’de ise 2 gece konaklamak zorunda kalacakları ifade edildi. Yetkililer, 11.654 millik (18.755 km) yolculuğun 21 günde yapılabileceğini belirtirken, ülkeler arasında geçişte evrak işlemlerinin yapılabilmesi için yolculara gerekli sürenin sağlanacağını kaydetti. En uzun tren yolculuğu, pandemi nedeniyle askıya alınan Paris-Moskova ve Moskova-Pekin seferlerinin yeniden başlaması ile mümkün olabilecek.

1610 KM DAHA UZUN

  • 2 Aralık’ta Laos’un başkenti Viyentiyan’dan Çin’in Botan kentini birbirine bağlayan bir demir yolunun açılması sonrası oluşturulan yeni sefer ile, daha önceki en uzun demir yolu yolculuğundan yaklaşık 1610 km daha fazla yol kat edilmiş olunacak. Bundan önceki en uzun tren yolculuğunun ise Protekiz’den Vietnam’a uzanan 16.898 kmlik sefer olduğu kaydedildi.

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