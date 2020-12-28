Dünyanın her yerine tatlı gönderen tek firma: Gourmeturca

Gourmeturca, Türk tatlılarını özleyen gurbetçiler ve Türk lezzetlerini merak eden yabancılar için dünyanın her bir yanına hizmet veriyor. Amerika’dan Kanada’ya, İngiltere’den Güney Kore’ye, Türk tatlısı severleri bu lezzetler ile buluşturuyor. Verdiği hizmetle Türkiye’de tek olan Gourmeturca, sizler için en lezzetli ve kaliteli Türk yiyeceklerini tek sitede topladı. İstediğiniz ürünü kolayca bulabilmeniz için sınıflandırılan lezzetler arasından özlemini çektiğiniz tatları sipariş verebilirsiniz. Dünyanın bir ucuna bile 2 gün içinde ulaştırılan tatlıların görüntüleri bile karnınızı doyurmaya yetecek.

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Gourmeturca ile tatlı keyfi

Amerika kıtasına sadece 2 günde teslimat gerçekleştiren Gourmeturca, tatlılarla neşenize ortak oluyor. Hasretini çektiğiniz Türk lezzetlerini, buna son vermek için kapınıza kadar getiriyor ve sofralarınızı şenlendiriyor. Baklavalar, halka tatlılar, farklı çeşitlerdeki lokumlar ile çay saatlerinizi lezzetlendirebilir, o özlediğiniz tatlara kavuşabilirsiniz. Kolay ödeme yöntemleriyle vereceğiniz siparişler, en kaliteli ve en taze ürünler ile hazırlanarak güvenli şekilde size ulaştırılıyor. Ekspres uçak kargolar ile gerçekleştirilen teslimatlar, ışık hızında Türk lezzeti bağımlılarını yani sahiplerini buluyor. Gurbetçilerin yanında yabancıların da merak ettiği o tatlara erişebilmelerine kilometrelerce yol gelmelerine gerek kalmadan olanak sağlıyor. Geleneksel tatlılarımızdan kadayıflar, tulumba tatlıları, çekme helvalar, çikolata kaplı met helvaları, katmerler, kalburabastı tatlıları, künefeler, pişmaniyeler gibi birçok tatlıyı el yapımı olarak sunuyor.

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Gourmeturca ve yabancılar

Bazı ülke vatandaşlarının özellikle Türk yiyeceklerine karşı bir sempatisi olduğu biliniyor. Gelme fırsatı olmayan ancak bu yiyecekleri tatmak isteyen yabancı müşteriler için ulaşmalarını kolaylaştıran hizmetler ile onları memnun ediyor. Aynı zamanda Türkiye’yi ziyaret eden turistler burada yedikleri yiyeceklerin tatları damaklarında kalarak geri dönüyorlar. Bu lezzetleri onlara unutturmamak için de kurulmuş olan Gourmeturca sayesinde Türk tatları, dünyaya tanıtılıyor ve her noktaya ekspres uçak kargo hizmetimizle zamanında teslim ediliyor. Bir kez tadanın bir daha tatmak isteyeceği baklavaları ve lokumları her noktadaki insanlara ulaştıran Gourmeturca sayesinde, Türk yiyecekleri dünyada daha tanınır hale geliyor.

Gourmeturca hangi ürünler için hizmet veriyor?

Gourmeturca ile birçok lezzete sahip olabilirsiniz. Site içerisinde kategorilere ayrılmış yiyeceklerden özlediğiniz veya ilk kez tadacağınız lezzetleri seçerek başlayabilirsiniz. Birbirinden lezzetli ve fırından yeni çıkmış gibi olan simitlere, kokusu daha demlemeden çıkacak olan çaylara, zeytinyağlı sarmalara ulaşmanız kolay hale geliyor.

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Özellikle yurtdışında yaşayan Türkler, memleketlerinin yemeklerine çok hasret kalıyorlar. Yurtdışında bulunmayan birçok lezzeti Gourmeturca sitesinde bulabiliyorlar. Türkiye’ye has olan yiyecekler birçok ülkede bulunmuyor. Siyah çaylar genellikle meyveli veya meyve aromalı oluyor. Bu yüzden Türk çayı önemli bir yere sahip.

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Birçok ülkede bulunan Türk restoranları da özellikle gurbetçiler tarafından çok fazla kullanılıyor. Ancak bu yerlere sürekli gitmek yerine Gourmeturca sitesinden sipariş vererek evinizde istediğiniz zaman Türk yiyeceklerini ve içeceklerini tüketebilirsiniz. Restorana giderek içeceğiniz bir bardak çay yerine, evinizde her gün Türk çayı demleyebilir, yanında Türk atıştırmalıkları yiyebilirsiniz. Türk lokumları, baklavaları gibi Türkiye’nin sembolü haline gelmiş tatlıları da 2 gün gibi bir sürede size ulaştırılıyor.

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Gourmeturca ile lezzetler elinizin altında

Gourmeturca ile en lezzetli tatlıları, yemekleri ve içecekler elinizin altında oluyor. Türkiye lezzet bakımından en iyi coğrafyaların başında gelir. Hiçbir yerde yiyemeyeceğiniz yaprak sarmaları artık sipariş vererek yeme fırsatını elde edebilirsiniz. Yabancılar da Türk lezzetlerinden haberdar ve gelmeye fırsatı olmayanlar Gourmeturca kolaylıklardan yaralanıyor.

Türkiye’ye has lezzetler yıllardır bu topraklarda özünü yitirmeden adından söz ettirmeye devam etmiştir. Türklerin yanında yabancıların da çok severek yediği zeytinyağlılar, börekler, çörekler ve tatlılar herkes tarafından çok seviliyor. Özel el yapımı tüm tatlıları sizin için dünyanın dört bir yanına dağıtılıyor. Ekspres uçak kargolar ile 2 gün içinde ulaştırılan yiyecekler, yemeniz gereken özel tatlardır.

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Gourmeturca hangi lezzetler için hizmet sunuyor?

Türkiye’nin en sevilen tatlarını dünyanın dört bir yanına ulaştıran Gourmeturca, en fazla talep edilen yiyeceklere de bazı günlerde indirim uyguluyor. Bu yiyeceklere bakıldığında özellikle tatlı kategorisine büyük bir talep var. Yabancıların merak ettiği Antep fıstıklı baklavalar, farklı tatlarda lokumlar, kadayıflar, tulumba tatlıları, çikolata kaplamalı helvalar, pişmaniyeler, çekme helvalar gibi birçok tatlıyı da yine Gourmeturca sitesinden bulabilirsiniz.

Fırın ürünlerini de taze taze sunarak aradığınız tüm lezzetleri, bir araya getiriyor. El yapımı bazlamalar, susamlı simitler, grisini, Türkiye’ye has bisküviler, farklı şekillerde ekmekler, lavaşlar gibi birçok ürünü de fırın ürünleri kategorisinde bulabilirsiniz. Para iadesi garantisiyle de beğenmediğiniz lezzetlerin ödemelerini iade ediliyor. Siparişleriniz özenle taşınıyor ve yine kargo hizmetleri için de garanti veriliyor. Tüm yiyecekler usulüne uygun olarak taşınıyor. Zeytinyağlı yiyecekleri, soğuk depolarda saklıyor ve taşırken de yine soğuk kaynaklar kullanıyor. Ekspres uçak kargo ile göndereceğimiz siparişlerinizi uygun şekilde paketliyor ve size sorunsuz olarak ulaştırılıyor.

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Sipariş edeceğiniz ekmekleri de düzgünce sararak sizlere gönderen Gourmeturca, hiçbir yiyecekte bozulma olmadan güvenli şekilde gönderiyor. Firma, yemediği ve çocuklarına yedirmediği hiçbir yiyeceği de size göndermiyor. Hepsi taze olarak yapılıyor ve sizlere lezzetli şekilde sunuluyor.

Gourmeturca’dan hizmet almanın avantajları

Gourmeturca’dan hizmet almanın avantajlarından en önemlisi hem taşıma sırasında hem de lezzetleri açısından garanti vermesidir. Ayrıca Türkiye’den dünyanın her yerine Türk lezzetlerini ulaştıran tek kurumsal firma olması da bir diğer avantajıdır. Sitesinde istediğiniz ürünü bulma kolaylığı, ödeme kolaylıkları, indirimler ve kampanyalar gibi birçok avantaj sayılabilir.

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Yurtdışında bulamayacağınız lezzetlere kısa sürede ulaşmanızı sağlar ve teslimat sürecinde hiçbir sorun yaşamazsınız. Paketlemenin ve taşımanın doğru şekilde ve deneyimli personellerle yapılması, yiyeceklerin kaliteli şekilde size ulaşması garantidir. Ekspres uçak kargolarıyla gönderilen lezzetler, dünyanın neresinde olursanız olun yalnızca 2 günde evinize kadar geliyor. Ayrıca geniş ürün yelpazesiyle de aradığınızı bulmanız mümkün.

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Sipariş edeceğiniz ürünü bulmanız da kategoriler sayesinde kolay hale geliyor. Tatlılar, fırın ürünleri, atıştırmalıklar, el yapımı yemekler, özel lezzetler, içecekler ve son olarak yemek takımları da yine bulabileceğiniz ürünler arasında yer alıyor. Kahvaltılık yiyeceklerin de yer aldığı sitede tüm ürünlerin el yapımı olması da hem lezzet açısından hem güvenilirlik açısından bir artı olarak değerlendirilebilir. Elle sarılan sarmalar, elle açılan yufkalardan yapılan baklavalar ve börekler gibi birçok orijinal tat, sofralarınıza yer alabilir.

Özel depolarda tutulan ve taze şekilde temin edilen ürünlere ulaşmanız da çok kolay. Tüm bu avantajlarından dolayı Gourmeturca, dünyanın birçok noktasından sipariş alıyor. Başta Amerika olmak üzere Avrupa’dan da talep gören lezzetlerimizi, yabancılar tatmak istiyorlar. Bu yüzden biz de onları mahrum bırakmamak için en iyi hizmeti vermeye çalışılıyor.

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Gourmeturca hizmet kalitesi

Gourmeturca, sağladığı tüm avantajlar ile hizmet kalitesini gösteriyor. Yiyeceklerin lezzeti de bu kaliteye bir kanıt olarak gösterilebilir. Özel fırınlarda yapılan çıtır simitler, elle açılan yufkalardan yapılan baklavalar gibi birçok ürün evinize kadar getiriliyor. Ayrıca özel günlerde de kampanyalardan yararlanabilir en güzel lezzetleri siz de tadabilirsiniz. Çok uzaklardan baklava tatmak isterseniz https://www.gourmeturca.com/ sitesinden hizmet alabilirsiniz.