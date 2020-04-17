Hayat Ebru Şallının acı günü 8 yaşındaki oğlu kansere yenik düştü
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Ebru Şallı'nın acı günü: 8 yaşındaki oğlu kansere yenik düştü

Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu Pars, hayatını kaybetti. Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü öğrenilen Pars Tan,bugün öğle namazının ardından Kilyos mezarlığına defnedildi.

Haber Merkezi DHA
Şallı'nın oğlu bir yıldır tedavi görüyordu.
Şallı'nın oğlu bir yıldır tedavi görüyordu.

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ile evliliğinden olan 8 yaşındaki oğlu Pars, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü mankenin oğlu yaklaşık bir senedir lenfoma tedavisi görüyordu.

8 yaşındaki Pars Tan Kilyos mezarlığına defnedildi.

Mücadele ettiklerini açıklamıştı

Ebru Şallı, geçtiğimiz aylarda canlı yayında özel hayatı hakkında açıklamalarda bulunmuş ve Pars'ın yaklaşık 1 yıldır lenfoma hastalığıyla mücadele ettiğini anlatmıştı.

Halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle hastaneye götürülmüştü

  • Geçen yıl lenfoma hastalığına yakalanan 8 yaşındaki oğlunun yaşadığı süreçten de bahseden Ebru Şallı, şunları söylemişti: "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi."
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