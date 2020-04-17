Ebru Şallı'nın acı günü: 8 yaşındaki oğlu kansere yenik düştü

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ile evliliğinden olan 8 yaşındaki oğlu Pars, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü mankenin oğlu yaklaşık bir senedir lenfoma tedavisi görüyordu.
Mücadele ettiklerini açıklamıştı
Ebru Şallı, geçtiğimiz aylarda canlı yayında özel hayatı hakkında açıklamalarda bulunmuş ve Pars'ın yaklaşık 1 yıldır lenfoma hastalığıyla mücadele ettiğini anlatmıştı.
Halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle hastaneye götürülmüştü
- Geçen yıl lenfoma hastalığına yakalanan 8 yaşındaki oğlunun yaşadığı süreçten de bahseden Ebru Şallı, şunları söylemişti: "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi."