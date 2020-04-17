Ebru Şallı'nın acı günü: 8 yaşındaki oğlu kansere yenik düştü

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Yasağa rağmen balık tutmaya geldi: “Yasaklar delmek için vardır” dedi

İstanbul’da yeni tip koronavirüs salgınına karşı getirilen yasaklara rağmen bazı vatandaşların Sazlıbosna gölü kıyısına piknik yapmak, balık tutmak ve gezmek için geldikleri görüldü. Yasağı delerek balık tutmaya gelen bir kişi, “Yasaklara uyuyorum. Bir kural var biliyorsunuz yasaklar delmek içindir. Bir semptom olduğu zaman hastaneye müracaat ederim ama ben kendimi bomba gibi hissediyorum” sözleri ile şaşkınlık oluşturdu.