Egzersizle hücreleri güçlendirin

Son günlerde artan hastalıklarla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemi de arttı. Vücudun hastalıklara karşı korunması için adeta kalkan görevi gören bağışıklık sistemi, egzersiz, sigara kullanımı, psikoloji gibi etkenlerle çöküyor. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, bağışıklık sistemini güçlendirmenin ipuçlarını paylaştı.





30-45 DAKİKA SPOR YAPIN

Egzersizin vücut sağlığı ve zihinsel fonksiyonlar için önemli olduğunu belirten Prof. Erk, “Egzersiz, bağışıklık sisteminin önemli unsurlarından doğal öldürücü hücrelerin sayı ve aktivitesini artırırken, mukozalarda koruyucu etki yapan IgA düzeyini yükseltiyor. Haftada 3-4 gün 30-45 dakika aerobik egzersiz yapmak, vücuttaki 650 kadar kasın düzenli çalışmasını sağlıyor. Böylece başta solunum yolu hastalıkları olmak üzere infeksiyon riski azalıyor” dedi.





PSİKOLOJİ ÇÖKÜNCE HASTALIK OLUŞUYOR

Negatif düşünce ve davranışlar, duygular ve stresin bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğini ifade eden Prof. Erk, “Vücut hastalık yapıcı mikroorganizma ve kanserli hücrelere açık hale gelirken, stres ve üzüntü gibi durumlarda bağışıklık sisteminin etkiliyor. T hücre fonksiyonları olumsuz etkilendiğinden enfeksiyon ve kanser oluşumu kolaylaşıyor” diye konuştu.





SİGARA VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Sigara içildiğinde yoğun biçimde serbest radikalin ortaya çıktığını anlatan Erk, bu radikallerin etkisiz hale getirilmesi için B vitaminine ihtiyaç olduğunu söyledi. Erk şöyle konuştu: “Bağışıklık sistemi hücreleri akciğere yönlendirilerek C vitamini tüketiliyor. Sigaradaki yüzlerce kanserojen maddenin genler üzerinde yaptığı hasarı önlemek için folik asit ve B12 olmak üzere bol miktarda B vitamini gerekiyor.

Sigara içtiği halde bol miktarda sebze ve meyve tüketerek yeterli vitamin, mineral ve antioksidan alanların akciğer kanseri sıklığı azdır. Ayrıca sigara içilmesi sonucu ortaya çıkan üst ve alt solunum yolları enfeksiyonları sıklığı da azalmıştır”





YAŞLILAR SEBZE MEYVE TÜKETMELI

Yaşlanmayla birlikte sindirim sisteminin emilim kapasitesi azaldığı için vitamin ve mineral eksikliğinin arttığını hatırlatan Erk, “Bu durum yaşlıların bağışıklık sistemini zayıflatır ve viral enfeksiyonlara eğilimi arttırır. Vitamin ve mineral eksikliği bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açarken, aynı zamanda zihinsel performansı olumsuz etkileyerek depresyon, kaslarda erime, kemik kırıkları ve kansızlığa da sebep olur. Bu nedenle yaşlıların günde en az 10 porsiyon sebze ve meyve tüketmeleri ve gerekirse takviye almaları zorunlu” ifadelerini kullandı.



