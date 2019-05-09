​Ekmek Teknesi oyuncusu Semih Ürgün hayatını kaybetti

Bir süredir İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Ekmek Teknesi'nin sevilen oyuncularından Semih Ürgün, bu sabah hayatını kaybetti. Semih Ürgün, en son Heredot Cevdet Saati'nde Vefa Efendi karakterini canlandırmıştı.
Ürgün, yarın İstanbul Kuzguncuk Camii’nde kılınacak cuma namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.
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Tuz serpme hareketi ile tüm dünyada şöhrete kavuşan Nusret, özel uçağında spor yaparken çekilen videosunu Instagram hesabından paylaşmıştı.
Nusret'in videosu, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Bir takipçinin, Mesele özel uçağında yapmak değil yeğenim, kolaysa metrobüste yap yorumuna ise Nusret'ten cevap gecikmedi.
Nusret takipçisine saat verip, Sabah 6:30 metrobüsünde buluşalım. dedi.
Yoruma binlerce beğeni gelriken bazı sosyal medya kullanıcıları Nusret'e, O saatte metrobüste biz yer bulamıyoruz sen nasıl spor yapacaksın gibi güldüren yorumlar yaptı.
Nusret'in özel uçağında spor yaptığı video 1 milyona yakın izlendi.
Tuzlama hareketiyle meşhur olan Nusret Gökçe, dünyaca ve Türkiye'de ünlü birçok ismi restoranlarında ağırlamıştı. David Beckham ve Nusret Gökçe
Cem Yılmaz ve Nusret Gökçe
Mesut Özil ve Nusret Gökçe
Mustafa Ceceli ve Nusret Gökçe
Acun Ilıcalı ve Nusret Gökçe
Şahan Gökbakar ve Nusret Gökçe
Nusret Gökçe takipçisini çağırdı: Sabah 6 buçukta metrobüse gel
Nusret Gökçe, uçakta spor yaptığı anları Instagram hesabından paylaştı. Bir takipçisinin eleştirisi üzerine Nusret Gökçe, "Sabah 6.30 metrobüsüne gel" ifadelerini kullandı.