Tivibu müşterileri ekim ayı içeriklerine ‘Kirala Satın Al’ ve ‘Tivibu Film’ klasörlerinden ulaşabiliyor. Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu’da ekim ayı seçkisi seyircilerin beğenisine sunuluyor. ‘Kirala Satın Al’ klasöründe ‘Infinite’, ‘Turning Red’, ‘Death on the Nile’ gibi güncel içerikler; ‘Tivibu Film’ klasöründe ise ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’, ‘Ghostbusters: Afterlife’, ‘Spider-Man: No Way Home’ ve daha fazlası bulunuyor.

