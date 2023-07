Emine Erdoğan'dan 'Hayır Çarşısı'na destek ziyareti: Kardeşlerimizle bir araya gelmenin buruk mutluluğunu yaşıyorum

"Her evin bir hayır kurumuna dönüştüğüne şahit olduk"

Yıllardır, dünyanın her yerine yetişen ve afetlerin yaralarını sarmak konusunda büyük bir deneyime sahip olan Türkiye'nin, bu kez kendi topraklarında, devlet ve milletiyle el ele, gönül gönüle verdiğini vurgulayan Erdoğan, "Gönüllüler, sivil toplum kuruluşlarımızın aracılığıyla olsun bireysel girişimleriyle olsun afet bölgesindeki halkımızın yardımına koştular. Bu zorlu süreçte, güzel ülkemizdeki her evin bir hayır kurumuna, her vatandaşımızın iyilik neferine dönüştüğüne birlikte şahit olduk." diye konuştu.