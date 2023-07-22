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Seferberlik devam etsin

Şule Yüksel Şenler Vakfı, depremzedeler yararına İstanbul’da hayır çarşısı açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hayırseverleri çarşıya davet ederken, “İnsan başkalarını iyileştirdikçe aslında kendini iyileştirir. Kardeşlerimizin yaralarına merhem olmak için koşmayı hiç bırakmadık. Gelin, asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştüren seferberlik ruhunu devam ettirelim” dedi.

04:00 . 22/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Emine Erdoğan'dan hayırseverlere davet

Emine Erdoğan'dan hayırseverlere davet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı’nca depremzedeler yararına düzenlenecek “Gönülden Gönüle Kardeşlik Köprüsü Hayır Çarşısı” etkinliği için hayırseverlere davette bulundu. Bugün başlayan etkinlik 4 gün sürecek.


YÜREKLERİMİZDE DİNMEYEN BİR SIZI

Erdoğan, Twitter hesabından, vakfın paylaştığı “Gönülden Gönüle Kardeşlik Köprüsü Hayır Çarşısı, Şule Yüksel Şenler Vakfı Onursal Başkanımız Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayeleri ve katılımları ile 22-25 Temmuz’da İstanbul’da... Tüm halkımız çarşımıza davetlidir.” yazılı gönderiyi alıntıladı.Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “İnsan başkalarını iyileştirdikçe aslında kendini iyileştirir. Yüreklerimizde dinmeyen bir sızı olan depremzede kardeşlerimizin yaralarına merhem olmak için koşmayı hiç bırakmadık. Gelin, asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştüren seferberlik ruhunu devam ettirelim. Tüm hayırseverlerimizi Şule Yüksel Şenler Vakfının ‘Gönülden Gönüle Kardeşlik Köprüsü Hayır Çarşısı’nı destekleriyle bereketlendirmeye davet ediyorum.”


#Şule Yüksel Şenler Vakfı
#Emine Erdoğan
#davet
1 saat önce
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