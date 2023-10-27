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En iyi kareler Skyroad’da yarışacak

Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması 'Dünyanın Seyahat Rotalarını Keşfet' temasıyla fotoğraf tutkunlarını 4. kez bir araya getiriyor. Yarışmada 4 farklı kategoride 330 bin TL ödül verilecek.

04:00 - 27/10/2023 Cuma
Güncelleme: 01:22 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması’na başvurular başladı. Albayrak Medya çatısı altındaki Skyroad, geçtiğimiz senelerde yoğun ilgi gören ödüllü fotoğraf yarışmasının bu yıl dördüncüsünü düzenliyor. ‘Dünyanın Seyahat Rotalarını Keşfet’ temasıyla en iyi objektifleri buluşturan yarışmaya başvuru için 26 Kasım son gün. Profesyonel Seyahat Fotoğrafları, Drone Fotoğrafları, Cep Telefonu Fotoğrafları ve Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü ile toplamda 4 farklı kategoride 7 ayrı kazananın belirleneceği yarışmada 330 bin TL ödül verilecek. Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni Ayşegül Arslan Özşahin, "Seyahatin sadece bir yerden bir yere gitmek olmadığını, aynı zamanda o anları ölümsüzleştiren hikayeler anlatmak olduğunu bir kez daha hatırlatan ‘Skyroad ile Keşfet’ fotoğraf yarışmamız için heyecanlıyız.” dedi. Başvurular www.skyroadilekesfet.com üzerinden yapılıyor. Yarışmanın jürisinde Reuters Foto Muhabiri

Ümit Bektaş, Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Yılmaz, İsmail Küçük, Gül Işık ve Manzara Fotoğrafçısı İlhan Eroğlu yer alıyor.

Mustafa Yılmaz
Gül Işık
İlhan Eroğlu



#Skyroad
#Fotoğraf Yarışması
#Aktüel
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