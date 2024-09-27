'Engelsiz Yol' yapmayan Sarıyer Belediyesi'ne ceza

TİHEK'in kararına göre, İstanbul'da yaşayan görme engelli M.K, 2022'de hem evinin bulunduğu sokakta kaldırım olmaması hem de asfalttaki çukurlar nedeniyle yürümekte zorluk çektiğini belirterek, Sarıyer Belediyesi'nden yolun düzeltilerek erişilebilir hale getirilmesini talep etti ancak olumlu sonuç alamadı. Ayağındaki doku kanseri nedeniyle yürümekte zorluk yaşadığı için bir yıl sonra şikayetini tekrarlayan M.K, belediyeden yanıt alamayınca TİHEK'e başvurdu. Vatandaşın başvurusu üzerine inceleme başlatan TİHEK, belediyeden yazılı görüş istedi. Belediyenin yazılı görüşünde, başvurucunun evinin bulunduğu mahalle ve sokaktaki diğer yolların plansız ve kaçak yapılaşmalar sonucunda oluştuğunun tespit edildiği belirtildi. Standartlara uygun yol genişliği bulunmaması nedeniyle kaldırımın yapılamadığı ve sokağın engelli erişimine uygun hale getirilemediği ifade edilen görüşte, sokağın asfaltının ise yenilendiği aktarıldı.Başvuruda, engellilik temelinde ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına hükmeden TİHEK, ilgili belediyeye üst sınırdan 141 bin 934 lira idari para cezası verdi.